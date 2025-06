Jeux du Québec 2025 : la relève nord-côtière en selle 

La délégation de la Côte-Nord en vélo de montagne est maintenant connue en vue des Jeux du Québec qui se tiendront à Trois-Rivières du 25 juillet au 2 août.

Dix jeunes cyclistes de la région, principalement issus de l’équipe Mon Vélo, ont obtenu leur sélection après la tenue de la première étape régionale du circuit jeunesse, le 15 juin à Baie-Comeau.

Organisée sur les sentiers du secteur Saint-Georges, cette compétition servait à la fois d’épreuve officielle du Circuit Mon Vélo de Montagne et de course de qualification pour les Jeux du Québec, dans les catégories U15 et U17.

Près d’une quarantaine de coureurs y ont pris part et selon Dominic Martin, porte-parole du Club vélo les Fous Braquets, ils ont démontré un fort enthousiasme, notamment chez les plus jeunes de l’école de vélo qui en étaient à leur première expérience de course.

Parmi les performances marquantes de la journée, quatre athlètes ont confirmé leur billet pour Trois-Rivières grâce à leur victoire respective : Daphnée Gagnon (U15 filles), Jérémy Poitras (U15 garçons), Anaïs Bélanger (U17 filles) et Alexandre Gagnon (U17 garçons). Tous porteront les couleurs de la Côte-Nord lors du rendez-vous provincial.

La délégation régionale complète avec dix représentants – trois garçons et deux filles dans chacune des deux catégories – sera dirigée par les entraîneurs David Bellavance et Mathieu Bélanger. Plusieurs des jeunes sélectionnés en seront à une première participation aux Jeux du Québec, tandis que d’autres vivront l’événement pour une deuxième fois, comme Anaïs Bélanger et Éliana Bellavance.

Cap sur la préparation

Les athlètes poursuivront leur préparation au cours des prochaines semaines en participant à des événements de haut niveau : la 2e étape du circuit régional le 25 juin à Baie-Comeau, les Championnats québécois les 28 et 29 juin à Charlesbourg, puis une épreuve de la Coupe Québec/Canada à Saint-Félicien au début juillet.