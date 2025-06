Romy et Émile dominent les naissances sur la Côte-Nord en 2024

Retraite Québec a publié son palmarès annuel des prénoms les plus populaires au Québec en 2024, mettant en lumière les préférences régionales et provinciales. Sur la Côte-Nord, ce sont Romy et Émile qui arrivent en tête des prénoms donnés aux nouveau-nés.

Du côté des filles, Romy est suivie de Léonie et Charlie, tandis que chez les garçons, Émile, Thomas et Lucas occupent les premières positions. Ces choix reflètent les tendances observées ailleurs au Québec.

Classement Côte-Nord – 2024

Top 5 filles :

Romy

Léonie

Charlie

Florence

Juliette

Top 5 garçons :

Émile

Thomas

Lucas

Noah

Nolan

Tendances provinciales

À l’échelle du Québec, Noah s’impose pour une quatrième année consécutive comme le prénom masculin le plus populaire, avec 576 nouveau-nés ainsi nommés. Chez les filles, Emma reprend la tête du classement avec 462 occurrences, après avoir cédé la place à Alice l’an dernier. C’est la septième fois en dix ans qu’Emma domine le palmarès.

Top 5 Québec – filles :

Emma (462)

Olivia (452)

Florence (449)

Charlotte (448)

Alice (407)

Top 5 Québec – garçons :

Noah (576)

Léo (534)

Liam et William (494 chacun)

Thomas (448)

Louis (445)

Ces données sont recueillies à partir des inscriptions à l’Allocation famille, un programme qui a permis de verser 3,8 milliards de dollars à 931 000 familles québécoises en 2024.

Les prénoms des nouveaux retraités aussi à l’honneur

Pour une deuxième année, Retraite Québec dresse également le portrait des prénoms les plus fréquents chez les personnes qui ont commencé à recevoir leur rente de retraite du Régime de rentes du Québec (RRQ). Ces prénoms, très populaires dans les années 1950 et 1960, témoignent d’un changement générationnel.

Top 5 prénoms féminins – nouveaux retraités :

Sylvie (3 753)

Johanne (1 863)

Linda (1 512)

Louise (1 495)

Diane (1 448)

Top 5 prénoms masculins – nouveaux retraités :

Michel (2 515)

Daniel (2 410)

Alain (2 018)

Pierre (1 931)

Sylvain (1 807)

Retraite Québec rappelle que le plein montant de la rente est versé à partir de l’âge de 65 ans. En 2024, ceux qui ont attendu cet âge ont touché en moyenne 10 714 $ par année, comparativement à 6 875 $ pour ceux ayant réclamé leur rente plus tôt.