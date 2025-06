CISSS Côte-Nord : pas de bris de services en vue cet été

Les établissements du CISSS de la Côte-Nord ne devraient pas être aux prises avec des réductions de services au cours de la période estivale, mais la situation demeure fragile dans certains secteurs.

Les urgences de la Haute-Côte-Nord et les centres mère-enfant sont les établissements les plus à risque de bris de services, affirme le CISSS de la Côte-Nord.

Toutefois, le portrait est plus favorable que l’été dernier, selon le porte-parole Pascal Paradis.

« Depuis plusieurs semaines, les équipes du CISSS en collaboration avec Santé Québec ont travaillé à la planification des besoins de main-d’œuvre pour la saison estivale. Nous sommes confiants d’éviter les réductions de service au cours de l’été », divulgue-t-il au Journal.

À l’exception d’une réduction de service annoncée la semaine dernière pour l’urgence de Forestville en raison du manque de médecins, il n’y a pas d’autres réductions de service à venir à ce jour, se réjouit l’établissement de santé.

M. Paradis ne peut cependant pas passer sous silence la précarité de certaines équipes médicales, ce qui fait en sorte que des réductions de service pourraient survenir. « Nous travaillons activement pour combler les besoins », assure le conseiller en communication.

En plus des efforts de recrutement, le CISSS peut compter actuellement sur l’apport de 150 ressources provenant de l’équipe volante publique. « D’autres personnes pourraient se joindre en fonction des besoins », fait savoir Pascal Paradis.

Rappelons que le CISSS de la Côte-Nord a des besoins de main-d’œuvre pour divers titres d’emploi, notamment infirmière, agent de relations humaines, pharmacien, travailleur social, ergothérapeute et physiothérapeute.

« Des postes de médecins de famille et de médecins spécialistes sont aussi à combler » rappelle le porte-parole.

Santé Québec

En conférence de presse le 17 juin, Santé Québec a soutenu travailler depuis le mois de mars sur la planification estivale des services. Durant l’été, les vacances bien méritées des différentes équipes dans le réseau de la santé et des services sociaux ainsi que les fluctuations importantes de l’achalandage ajoutent une pression dans plusieurs régions.

Santé Québec a déployé, avec les leviers à sa disposition, différentes mesures et outils pour répondre aux besoins de la population durant la saison estivale. Par exemple, un nouvel outil de suivi en temps réel de la couverture de soins et services a été instauré et une identification des secteurs et régions davantage à risque a été réalisée.

Pour la saison estivale, 480 situations rapportées à risque de bris de service par tous les établissements de Santé Québec ont été répertoriées. En date du 17 juin, 384 de ces situations ont pu être évitées.

Parmi les 96 situations de bris de services restantes, des mesures ont été déployées pour 83 d’entre elles. Les équipes de la société d’État sont toujours à la recherche de solutions pour 13 situations.