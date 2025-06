Caisse Desjardins : une page se tourne aux Escoumins

Le nouveau siège social de la Caisse Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent ouvrira ses portes le 14 juillet. Situé sur la route 138 aux Escoumins, il sera plus accessible et aussi, plus moderne.

Ce déménagement est une étape marquante pour l’institution financière, qui possède aussi des centres de services à Sacré-Cœur et Tadoussac.

« C’est une étape importante pour notre organisation, qui reflète notre volonté d’offrir à nos membres un environnement plus moderne, plus accessible et mieux adapté à leurs besoins », affirme le directeur général David Landry, en entrevue avec le Journal.

Concrètement, les membres bénéficieront d’un espace « plus accueillant, mieux adapté aux nouvelles réalités du service-conseil et aux technologies d’aujourd’hui », selon le dirigeant. « Cela va aussi nous permettre d’être plus efficaces dans notre travail quotidien, ce qui se traduira par une meilleure qualité de service », ajoute-t-il.

Le voile n’est pas encore levé sur l’intérieur de la nouvelle caisse, mais le directeur en donne un avant-goût prometteur.

« Les membres y découvriront un environnement lumineux et accueillant, pensé pour favoriser les échanges tout en intégrant les outils technologiques nécessaires à une expérience client de qualité. »

Au coût de 4,9 M$, la nouvelle construction a été réalisée par l’entreprise Construction Éclair de Clermont. « Tout s’est bien déroulé. Les coûts et l’échéancier ont été respectés », se réjouit M. Landry précisant que les travaux ont débuté à l’automne dernier.

Le conseil d’administration a choisi de déménager dans une nouvelle bâtisse plutôt que de rénover l’ancienne qui était désuète pour ses besoins. Cette dernière a été vendue à la Municipalité des Escoumins qui s’en servira pour ses bureaux municipaux.

Interruption des services

Afin d’assurer la transition entre les deux bâtiments, une courte interruption des services est prévue. Le centre de services des Escoumins sera donc fermé au public les 10 et 11 juillet pour permettre le déménagement.

Toutefois, les services automatisés resteront accessibles. « Nos membres pourront être servis à notre centre de services de Sacré-Cœur, ou encore se diriger vers la Caisse de Forestville, avec qui nous entretenons une belle collaboration », assure M. Landy.

Ce dernier souligne que le calendrier a été établi en fonction de plusieurs facteurs logistiques, notamment la disponibilité des nouveaux locaux, la coordination des équipes et la volonté de minimiser les impacts sur les membres.

« Le mois de juillet nous semblait le moment le plus stratégique pour effectuer cette transition en douceur », estime le directeur général.

Notons que durant la première semaine, des activités spéciales sont prévues pour bien accueillir les membres comme une visite guidée des nouveaux locaux et de l’aide pour se diriger vers les bons services. Une inauguration officielle sera aussi de la partie.

Impacts positifs

Pour David Landry, le déménagement vers un siège social neuf et bien situé n’aura que des impacts positifs sur les employés et les services offerts.

« Nos employés bénéficieront d’un environnement de travail plus moderne, ce qui favorise la collaboration et le bien-être. Cela se reflétera dans la qualité du service offert aux membres », croit-il.

De plus, le gestionnaire assure qu’aucun service ne sera retiré. « Au contraire, nous visons à les bonifier », lance-t-il. D’ailleurs, deux postes de conseiller sont à pourvoir aux Escoumins « pour ceux et celles qui souhaitent se joindre à notre belle équipe », annonce-t-il.

M. Landry remercie les membres de la Caisse « pour leur confiance et leur compréhension pendant cette transition ». « Ce déménagement, c’est pour eux », clame-t-il.

« On est fiers de franchir cette étape avec eux, et on a très hâte de les accueillir dans nos nouveaux locaux dès le 14 juillet », conclut le directeur qui souligne également l’engagement de longue haleine du conseil d’administration dans ce projet d’importance.