Organisme des bassins versants de la Haute-Côte-Nord : bon bilan pour Juin mois de l’eau

L’organisme des bassins versants (OBV) de la Haute-Côte-Nord tient des activités éducatives tout le mois de juin, et se réjouit déjà de l’intérêt qu’elles ont suscité dans la population.

Juin mois de l’eau est célébré à travers la province en misant sur des activités de sensibilisation et l’implication citoyenne pour préserver la ressource essentielle qu’est l’eau.

Le thème de cette année est « Ensemble, faisons briller notre or bleu », et l’OBV a choisi de le faire briller avec des activités « ludiques de sensibilisation ».

L’OBV révèle que ce sont près de 100 personnes qui ont participé à divers ateliers sur le thème de la nature dans le cadre de la célébration de ce mois.

J’adopte un cours d’eau

Le programme éducatif J’adopte un cours d’eau se veut à la fois scientifique et éducatif, et grâce à des sorties terrains les étudiants et les citoyens peuvent se familiariser avec l’état de santé des cours d’eau.

Ses multiples volets font appel à l’étude de l’environnement naturel permettant un diagnostic quant à l’état de santé globale d’un cours d’eau.

Après des ateliers en classe sur les macroinvertébrés benthiques et les paramètres physicochimiques, les élèves ont mis leurs apprentissages en pratique.

Ce sont 22 élèves de l’école Marie-Immaculée qui ont étudié le ruisseau du Pied des Crans et 15 élèves de la Polyvalente des Rivières qui ont étudié le ruisseau Jean-Raymond.

L’incroyable histoire d’une métamorphose

La chargée de projet à L’OBV de la Haute-Côte-Nord Catherine Emond indique que ce sont 68 jeunes des écoles Dominique-Savio, Marie-Immaculée et Notre-Dame-du-Bon-Conseil et de la polyvalente des Berges qui ont participé à une présentation interactive sur les insectes.

On y a traité du « rôle essentiel » qu’ils occupent dans l’écosystème, à savoir la pollinisation, la décomposition et la chaîne alimentaire ainsi que leurs stratégies de défense comme le camouflage et le mimétisme.

Le cycle de vie des insectes a été abordé en lien avec l’environnement et les autres espèces, le tout accompagné d’une impressionnante collection d’insectes naturalisés à différents stades de vie », annonce la chargée de projet par voie de communiqué. Les élèves ont aussi pu voir éclore en classe les Polyphèmes d’Amérique, un papillon que les élèves ont pu relâcher dans la nature.

Soirée au Hangar Festif

Le 21 juin le Hangar Festif des Bergeronnes a accueilli un atelier de découverte des insectes et un atelier de chant sur le thème de la nature, où « les lampes frontales, les loupes et les voix ont uni leurs forces pour explorer le minuscule et le merveilleux ».

29 participants ont pu plonger dans l’univers des insectes en voyant des spécimens naturalisés pour explorer leur diversité, leurs rôles écologiques et leurs adaptations.

L’activité entomologique s’est poursuivie à la tombée de la nuit avec la visite du piège lumineux, que Mme Emond décrit comme « une occasion rare d’observer de près les insectes nocturnes attirés par la lumière ».

Les 18 voix de la chorale des Gens de mon pays se sont fait entendre, avec en plus celle de sa cheffe Marilou Meehan qui a dirigé un atelier de chant inspiré par la nature.

« Il n’y avait aucun prérequis, seulement l’envie de chanter, d’explorer et d’harmoniser. C’était une immersion sensorielle dans la nature, à l’écoute des bruissements et des battements d’ailes, ainsi que des autres participants », conclut la chargée de projet.