(VIDÉO) Longue-Rive inaugure sa pumptrack

Le parc récréatif de Longue-Rive est maintenant plus garni et plus dynamique. Un nouveau module de jeux, une aire de repos et une toute nouvelle pumptrack (piste à rouleaux) y ont été installés pour diversifier son offre.

Ces ajouts ont été rendus possibles grâce à des aides financières dépassant les 164 000 $ du PMVI (programme de mise en valeur intégrée) d’Hydro-Québec via la MRC de La Haute-Côte-Nord et de l’URLS Côte-Nord.

« Ça fait longtemps que les jeunes nous demandent un parc de planche à roulettes », raconte Caroline Hovington, agente de développement de la Municipalité de Longue-Rive, lors de l’inauguration officielle des nouveautés, le 24 juin.

Faute de financement pour cette infrastructure, l’équipe s’est tournée vers une pumptrack qui est plus accessible à tous. « Les plus petits peuvent en faire aussi comparativement à du skateboard », souligne Mme Hovington.

Les jeunes ont pu tester la nouvelle pumptrack le 24 juin. Photo Johannie Gaudreault

Auparavant, le parc récréatif ne comptait que quelques modules de jeux et un terrain de volley-ball pour les activités estivales. En hiver, la glace permet de jouer au hockey et de faire du patinage.

« C’est vraiment de beaux investissements pour notre municipalité puisque le parc récréatif, c’est le cœur du village. C’est là que les gens se rassemblent pour s’amuser que ce soit l’hiver ou l’été », témoigne l’agente de développement, fière de pouvoir offrir de nouveaux jeux aux jeunes et moins jeunes.

Maintenant que ces réalisations sont finalisées, la Municipalité cultive le projet d’améliorer sa patinoire. « On va se tourner vers les installations hivernales pour les prochains investissements. La patinoire et les bandes ont besoin d’être rénovées », divulgue Caroline Hovington.

Un nouveau module de jeux a été installé au parc récréatif grâce à une aide financière de l’URLS Côte-Nord. Photo Johannie Gaudreault

Vandalisme

Deux jours après l’installation du nouveau module de jeux, la glissade a été endommagée par des malfaiteurs. La Municipalité de Longue-Rive, qui n’en est pas à sa première fois avec des problèmes de vandalisme, avait installé des caméras pour identifier les futurs vandales.

« Les caméras ont aussi été brisées, se désole Mme Hovington. Les coupables ont toutefois été identifiés et une plainte à la Sûreté du Québec a été réalisée. »

Cette situation se produit presque tous les six mois, selon l’agente de développement, qui déplore ces gestes qui coûtent cher aux citoyens. L’instance municipale ne donnera plus seulement des avertissements à ceux qui s’en prendront à ses infrastructures dorénavant. Des conséquences seront mises en place pour les contrevenants.