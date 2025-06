Comment se protéger contre les tiques, de plus en plus présentes au Canada ?

Le réchauffement climatique entraîne une augmentation de la présence des tiques pouvant transmettre la maladie de Lyme au Canada, selon des spécialistes de la santé publique..

«Les tiques à huit pattes sont des insectes en général, ont toutes besoin d’une certaine quantité de chaleur et d’humidité pour compléter leur cycle de vie», a expliqué Heather Coatsworth, cheffe des études de terrain au Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg.

L’Ontario, le Québec et la Nouvelle-Écosse demeurent des foyers importants de tiques à pattes noires, qui peuvent être porteuses de bactéries, de parasites et de virus pathogènes pour l’humain. Cependant, les changements climatiques permettent à la population de tiques de croître dans d’autres régions du pays, notamment au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique, a-t-elle ajouté.

Voici ce qu’il faut savoir sur ces maladies pour profiter du beau temps en toute sécurité.

Quels sont les symptômes de la maladie de Lyme?

Le signe le plus révélateur de la maladie de Lyme est une éruption cutanée en forme de cible circulaire ou ovale, présente dans 60 à 80% des cas.

La maladie de Lyme peut entraîner de la fièvre, de la fatigue, une enflure des ganglions lymphatiques ou des douleurs musculaires et articulaires.

À quoi ressemblent les tiques?

«Beaucoup de gens sont très surpris quand je leur montre une tique à pattes noires. Ils n’en reviennent pas de sa petite taille», explique le Dr Curtis Russell, spécialiste des maladies à transmission vectorielle à Santé publique Ontario.

Une tique adulte non remplie de sang a environ la taille d’une graine de sésame. Une jeune tique a environ la taille d’une graine de pavot.

Selon l’Agence de la santé publique du Canada, les tiques vivent dans les zones boisées et herbeuses.

Comment prévenir les piqûres de tiques ?

Prévenir les piqûres de tiques est similaire à repousser les moustiques, a affirmé le Dr Mayank Singal, médecin de santé publique au Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique.

Le port de manches longues, de pantalons longs et l’utilisation d’insectifuges sont des mesures importantes. Il est préférable de choisir des vêtements clairs, car ils permettent de repérer plus facilement une tique lorsqu’elle se pose.

Le Dr Singal recommande également d’éviter tout contact avec le feuillage et les buissons, car c’est généralement par là qu’elles s’accrochent.

Après une activité de plein air, il faut vérifie tout son corps, y compris les parties non exposées. Il est même suggéré de prendre un bain ou une douche.

«Elles rampent généralement partout avant de mordre et ont tendance à mordre la racine des cheveux, les aisselles, l’arrière des jambes et l’aine», a précisé le Dr Russel.

Il recommande également de laver ses vêtements et de les mettre au sèche-linge, où la chaleur élevée tuera les tiques.

Si je dois une tique, dois-je la retirer ?

Oui. Faites-le avec une pince à épiler dès que possible, conviennent les experts.

Une tique enfonce sa bouche dans la peau, les pattes dépassant, et il est important de la retirer entièrement.

«Il faut la saisir le plus près possible du bord de la peau, presser la pince (…) et la tirer vers le haut», explique le Dr Singal.

«Il ne faut pas la tordre, ni la faire tourner à gauche et à droite. Il suffit de la tirer vers le haut pour la retirer au maximum.»

Et après ?

Si on a eu une tique sur soi et qu’on commence à développer des symptômes, il faut consulter son professionnel de la santé et l’informer que l’on a peut-être été exposé à une maladie transmise par les tiques, suggère le Dr Russell.

—

La couverture médicale de La Presse Canadienne est soutenue par un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La PC est seule responsable de ce contenu.