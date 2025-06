Des boîtes à livres embellissent Godbout

La bibliothèque municipale de Godbout s’est récemment enrichie de deux superbes boîtes à livres, gracieusement offertes par le Club de l’âge d’or de Godbout.

Ce projet, entièrement conçu et financé par les membres Édith Cormier, Dave Morin, Guy Cormier, Micheline Cyr et Éric Larocque, repose sur un principe simple : l’échange et le partage.

L’une des boîtes a été installée au parc intergénérationnel, lieu de passage et de rencontres, tandis que l’autre se dresse fièrement devant la mer, près de l’église de Godbout.

Chacun peut y déposer ou y prendre un livre librement, que ce soit pour découvrir une nouvelle lecture ou faire circuler ses coups de cœur. Déjà, les villageois comme les visiteurs s’en servent avec enthousiasme, saluant non seulement l’initiative, mais aussi le charme qu’ajoutent ces boîtes au paysage godboutois.