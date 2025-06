La SOPFEU sensibilise les tout-petits aux feux de forêt

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) redouble d’efforts pour éduquer les jeunes enfants à la prévention des incendies forestiers. Elle a lancé le 25 juinune série de trois capsules vidéo mettant en vedette Garofeu, son agent spécial à la prévention et porte-parole jeunesse, ainsi que son acolyte Trolline.

Destinées principalement aux enfants de trois à sept ans, ces vidéos s’adressent aux services de garde, aux classes de maternelle, ainsi qu’à divers groupes jeunesse.

À travers des jeux, des comptines et des histoires, Garofeu et Trolline transmettent des messages simples, mais essentiels, sur la sécurité en forêt.

Ce nouvel outil s’ajoute au cahier de jeux déjà bien connu du duo, qui est offert gratuitement en version numérique et, jusqu’au 15 juillet, en version papier sous certaines conditions.

Trois capsules pour apprendre en s’amusant

Le jeu du gardien de la forêt : Trolline fait participer les enfants à une série de devinettes sur les bons comportements à adopter en forêt.

Le jeu du lutin farceur : Les enfants bougent et chantent avec Trolline, tout en découvrant les gestes à éviter à travers les maladresses d’un lutin farceur.

Le conte de la luciole : Pensée pour l’heure de la sieste, cette histoire douce aborde les dangers du feu et l’importance de la solidarité pour protéger la forêt.

Un message qui vise aussi les adultes

En plus de transmettre des notions de base aux tout-petits, les capsules vidéo interpellent indirectement les adultes. Selon la SOPFEU, les jeunes peuvent devenir des vecteurs de changement social, mais les adultes doivent aussi agir en modèles. L’approche ludique de Garofeu et Trolline vise donc à sensibiliser toute la famille.

Prévenir pour mieux protéger

Rappelant que 80 % des incendies forestiers sont d’origine humaine, la SOPFEU insiste sur l’importance de la prévention, surtout dans un contexte de changements climatiques qui accroissent les risques. En rendant l’apprentissage accessible et engageant dès le plus jeune âge, l’organisme espère contribuer à une génération plus consciente et responsable.

Les organismes intéressés peuvent télécharger gratuitement le cahier de jeux de Garofeu sur le site de la SOPFEU ou commander des copies papier d’ici le 15 juillet. Les 100 premières commandes recevront une peluche à l’effigie du célèbre tamia rayé.