OPINION | La fin du Paradis des Toutous à Pointe-Lebel

Depuis près de 3 ans, je n’ai pas abandonné l’idée de reconstruire le Paradis des Toutous, un sentier pédestre très apprécié, rempli de nombreuses peluches colorées qui faisaient la joie de tous les randonneurs.

Depuis une dizaine d’années, je partageais ma passion avec beaucoup de personnes venues de partout au Canada et en Europe ! Humainement, ce fut une expérience formidable ! Une collection de sourires inoubliables de parents et d’enfants heureux de prendre un temps précieux pour s’amuser en famille.

Quand la tempête de 2022 a tout saccagé, de nombreux randonneurs bénévoles, intéressés à la restauration de ce beau sentier, sont venus m’aider à couper et dégager les arbres et à tout enlever les peluches du boisé… Une chance, car j’en ramasserais encore !

Il y en avait des milliers, donnés avec générosité par les familles, le Marché de Claire, le Drakkar de Baie-Comeau, le Dépannage de l’Anse, des gens de partout à travers la province, heureux de revenir découvrir de nouveaux toutous, marcher et luncher, jaser avec parents et amis et profiter de la petite cabane, du gazebo et de la glissade d’hiver, entre autres…

Beaucoup de travaux et de désennui, de joies, de plaisirs et de sérénité ! Un merveilleux projet ludique construit avec cœur par quelques amis.

Puis : ouverture d’un organisme à but non lucratif (OBNL), préparation de deux subventions avec l’aide d’amis compétents en politique et en bureautique, présentation du projet à la MRC en coopération avec la Municipalité de Pointe-Lebel…

Peine perdue, trop de paperasses et de complications, de mois très longs à attendre la permission du gouvernement pour acquérir un nouveau terrain adéquat, en plus d’argent personnel à débourser et de personnes mécontentes qui m’ont signifié être dérangées par la construction d’un nouveau sentier du Paradis des Toutous !

J’y croyais très fort ! J’avais encore accumulé et entreposé environ 2 000 toutous dans des sacs que les familles m’avaient confiés en vue de recommencer ultérieurement mon projet… Ma remise, ma shed-à-bois et le dessous de ma galerie étaient remplis.

J’attendais depuis longtemps l’autorisation légale et puis, la semaine passée, quand j’ai vu s’approcher de chez moi le gros camion et le tracteur qui ramassaient les encombrants, ça m’a pris une minute à me décider à mettre mes toutous au bord du chemin !

J’ai fait signe au chauffeur du tracteur et je lui ai demandé s’il reviendrait au retour du bout de Pointe-Paradis ramasser mes sacs, car il me restait encore des peluches à ajouter, et j’ai continué à les accumuler dans mon entrée pendant 3 heures.

Je me dépêchais. Je pensais que je n’aurais peut-être pas le temps de finaliser. Deux voyages de camion ! Une grande décision et la fin de mon deuil !

Je tiens à remercier toutes les personnes aidantes dans cette belle aventure. Je suis tellement désolée pour les petits et grands enfants qui y croyaient, comme moi, et avaient l’espoir de donner une 2e vie à leurs peluches et de revivre cette féérie unique.

Merci de tout mon cœur d’enfant ! Vous pouvez revoir le sentier sur Facebook, Paradis des Toutous.