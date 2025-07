Longue-Rive : le Festi-Rive remplace le Festivent

Les nostalgiques du Festivent de Longue-Rive en auront pour leur argent, car du 22 au 24 août, la première édition du Festi-Rive battra son plein.

Sur la première vitesse en 2019 et définitivement hors service en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, le Festivent de Longue-Rive n’a jamais été proprement relancé dans les dernières années.

Du moins jusqu’à aujourd’hui, où un comité organisateur a fait des pieds et des mains pour remettre l’événement sur les rails à temps pour cette année.

Avec l’aide du conseil municipal, des organismes communautaires et des commanditaires, le comité organisateur est plus décidé que jamais à mettre en valeur les attraits de Longue-Rive à la disposition des yeux des visiteurs.

Et la coordonnatrice du Festi-Rive, Caroline Hovington, l’a dit d’entrée de jeu en conférence de presse le 26 juin, « il y en aura pour tous les goûts ».

Mettre le territoire en valeur

Le comité organisateur a décidé de conserver comme date l’avant-dernière fin de semaine du mois d’août comme le Festivent à l’époque, afin de tomber sur les grandes marées.

La pluie est la dernière chose qui figure sur la liste des inquiétudes du comité.

« En 9 ans, on a eu une demi-journée de pluie », a fait savoir un de ses membres, Sylvain Barriault.

De ce fait, ce ne seront pas les activités extérieures qui vont manquer.

Le Festi-Rive mettra l’accent sur la pratique du sport aquatique et aérien, ainsi que les loisirs estivaux et des activités culturelles.

Trois sites seront exploités et piétinés tout le long de la fin de semaine, soit le bureau d’information touristique, l’église Saint-Paul et la salle communautaire d’en face ainsi que la plage de la Pointe-à-Émile.

« Le mot d’ordre, ça va être chapeau, crème solaire et serviette », a résumé la coordonnatrice et responsable en loisir et en développement à la Municipalité de Longue-Rive.

Air, terre et mer

D’abord, les propriétaires d’Attitude Nordique de Baie-Comeau, Coralie Dumais et Fred Fournier, seront présents durant la journée du vendredi pour faire découvrir la tyrolienne au-dessus de la rivière Sault-au-Mouton.

« Elle va parcourir à peu près 130 mètres au-dessus de la rivière, et c’est un bel exemple de sport extrême qui est plaisant. Ça se peut que les participants reçoivent un peu d’eau lorsqu’ils vont traverser », illustre-t-elle avec humour.

Une session de yoga sur planche à pagaie dans le fleuve sera également offerte avec une planche adaptée, dans le souci « d’être 100 % inclusif avec les personnes à mobilité réduite », fait savoir Caroline Hovington.

Durant la journée du samedi, toutes les activités se tiendront à la plage de la Pointe-à-Émile comme la trampoline quatre personnes, le kite-surf, le buggy et le vol de cerfs-volants.

Événement culturel

La coordonnatrice a également mis l’emphase sur l’aspect culturel du nouvel événement.

« On veut être un festival familial, tout en mettant de l’avant les activités culturelles et les sports », a-t-elle mentionné.

C’est dans cet esprit que les talents locaux Ariane Petitpas de Longue-Rive et Nicolas Perron de Forestville se produiront le vendredi soir en première partie du groupe Bestov.

« On voulait avoir des talents d’ici, et des groupes de reprises avec des classiques qui font danser le public », a assuré la responsable à propos des deux soirées de spectacles.

Pour la dernière journée du dimanche, les intéressés pourront faire une marche d’environ deux kilomètres de l’église St-Paul jusqu’à la plage de la Pointe-à-Émile à marée basse, « ce qui promet d’être épique comme activité », aux dires de Mme Hovington.

« Nous avons travaillé fort pour offrir aux festivaliers une expérience mémorable dans une ambiance festive nord-côtière », conclut celle qui espère attirer de nombreux visiteurs.