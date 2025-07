Colombier : des mesures pour éviter les impacts des feux de forêt

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) parcourt le territoire de Colombier et émettra un rapport à la Municipalité et à ses propriétaires sur comment minimiser l’impact de potentiels de feux de forêt sur son territoire.

À la suite des feux de forêt de 2023, le ministère de la Sécurité publique a lancé un projet pilote nommé Mesures d’atténuation des risques reliés aux feux de forêt.

Son objectif est de réduire les zones d’inflammabilité autour des résidences et immeubles, notamment avec la coupe de végétation qui pourrait se transformer en combustible advenant un feu de forêt.

Bien que Colombier n’ait pas récemment eu faire face à un brasier de grande envergure, l’occasion était propice pour embarquer dans le programme.

« Il y a eu une conférence sur le web, et le conseil a trouvé que c’était quelque chose de très intéressant », rapporte la directrice générale de la Municipalité de Colombier, Milaine Charron.

La subvention de 178 000 $ servira à la production d’un rapport d’analyse, qui identifiera les risques liés aux feux de végétation et des recommandations de mesures d’atténuation possibles.

Dans le bois

Les responsables de la SOPFEU vont être sur la trotte et parcourir tous les secteurs de Colombier, particulièrement où on y trouve de la forêt dense.

« À Colombier, on est en foret beaucoup, et il y a beaucoup de plantations. Les maisons sont proches des plantations, et il y a de plus en plus de feux de forêt », souligne Mme Charron.

Les types de travaux qui pourraient être réalisés concernent l’abattage de résineux et d’arbres morts, l’élagage de branches et un espacement entre les arbres.

Milaine Charron indique que tout sera fait pour éliminer les risques liés aux incendies et aux dommages matériels qui en découlent, autant sur les terrains municipaux que chez les propriétaires.

« On va présenter aux propriétaires les mesures qu’ils pourraient faire comme de l’élagage et dégager leur terrain, et ce sera à eux de décider », fait-elle savoir.