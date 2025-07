Une octogénaire atteinte d’Alzheimer revit sa passion

Le rugissement d’un moteur, une brise tiède sur les joues, et une escapade inattendue sur deux roues : voilà ce que Lauraine Bezeau, 82 ans, a vécu grâce à la complicité d’une préposée du Centre de jour Vers l’âge senior et d’un certain monsieur Daniel.

C’était une parenthèse lumineuse dans le quotidien d’une femme atteinte de la maladie d’Alzheimer.

« Oui, ma mère faisait de la moto. Mes oncles avaient des motos et parfois, elle volait les clés pour aller faire un tour », raconte Ann Arseneault, sa fille. « C’était une passion un petit peu, et mes oncles ont toujours eu des motos. »

Ces souvenirs, bien que lointains, sont restés ancrés dans sa mémoire, même si le présent, lui, s’effiloche un peu plus chaque jour.

C’est en connaissant cette passion d’antan que Chantale Proulx, préposée au Centre de jour, a eu une idée : offrir à madame Bezeau une surprise unique. Après en avoir parlé avec un ami motocycliste, elle a organisé une petite virée avec une moto adaptée pour plus de sécurité. Le tout, à l’insu d’Ann, qui n’a appris la nouvelle qu’une fois la surprise révélée.

« Ils m’ont appelé après, car il voulait faire la surprise à ma mère. Ça s’est fait dans l’après-midi », se souvient-elle. « J’étais surprise, mais j’étais très contente que ma mère revive ça. Les filles ont même pris des vidéos et des photos alors j’ai pu voir quand ma mère est partie. »

Cette escapade a eu lieu lors d’un après-midi ensoleillé, dans un moment creux après les activités matinales et le dîner. Une façon bienveillante d’ancrer un souvenir heureux dans la mémoire d’une dame pour qui les repères quotidiens sont souvent brouillés.

« La mémoire d’avant est quand même bien. C’est la mémoire à court terme qui est le pire », explique sa fille. « J’ai pu lui remontrer les photos et les vidéos que les filles m’avaient envoyées pour lui montrer qu’elle avait fait un tour de moto », ajoute Mme Arseneault.

Elle souligne l’importance de ces petits gestes qui, sans tambour ni trompette, illuminent les journées des aînés vivant avec la maladie d’Alzheimer. Elle exprime aussi toute sa gratitude envers l’équipe du Centre de jour, qu’elle décrit comme attentionnée et inventive.

Lauraine Bezeau fréquente le Centre de jour Vers l’âge senior deux fois par semaine depuis trois ans. Le reste du temps, elle réside au Château, un établissement pour personnes âgées de Baie-Comeau. Toutefois, comme chaque été, le service de jour est suspendu durant les vacances scolaires.

« C’est dommage, parce qu’elle n’a plus accès au répit l’été. Elle reste au Château, mais elle n’a plus ces journées où on lui fait raconter ses souvenirs, où on la fait bouger. Ce sont des services qu’on devrait pouvoir offrir à l’année », déplore-t-elle.

Malgré tout, ce tour de moto restera un point lumineux dans l’été de madame Bezeau et un bel exemple de la créativité et de la générosité discrète de ceux et celles qui accompagnent nos aînés avec cœur.

« Je le sais qu’avec les gens du centre d’un jour, ils la font beaucoup parler de quand elle était jeune et la font raconter des choses. Avec le temps, ma mère racontait souvent ça », conclut Ann. « Je suis reconnaissante.