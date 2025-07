1er juillet : des locataires sauvés… mais pour combien de temps ?

Grâce aux fonds de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan, plusieurs personnes ont pu éviter de perdre leur logement le 1er juillet. Toutefois, la directrice générale, Josée Mailloux, s’inquiète de la situation à long terme dans un contexte d’inflation.

« Il y en a qui se retrouve la corde au cou. On a été capable de reloger notre monde, mais à quel prix ? Ces gens-là, qui sont venus nous voir pour de l’aide, n’ont pas la capacité de paiement », déclare Mme Mailloux.

Elle explique que l’organisation a réussi, par des fonds d’aide, de soutenir les personnes en besoin.

Le 2 juillet, Josée Mailloux mentionnait qu’un couple et une famille étaient toujours en recherche d’un logement.

« On a réussi à avoir un hôtel pour sept jours pour le couple et on a pu envoyer la famille dans un lieu d’hébergement. Mais, elle doit quitter bientôt », mentionne-t-elle.

« Il ne faut pas oublier que les gens qu’on a pu aider sont ceux qui sont venus nous voir. C’est difficile de savoir il y a combien de personnes qui se retrouvent sans logement », ajoute Mme Mailloux.

De son côté, Michel Savard, coordonnateur de la Table des groupes populaires de la Côte-Nord, se désole qu’il n’y ait aucun service d’aide de recherche au logement sur la Côte-Nord.

« Habituellement, ce type de service est un bon indicateur pour savoir combien de personnes se cherchent des logements », affirme-t-il.

Ce dernier, aussi président de l’organisme Les Habitations Manicouagan, précise que la liste est longue pour le projet de 56 unités de logement, dont la construction débutera bientôt.

La directrice générale de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan, Josée Mailloux. Photo archives

Les prix doublent

« Après, on a des gens qui sont à risque d’être à la rue, parce qu’ils ne sont pas capables de se payer un logement à 1 500 $ ou 2 000 $. Ce même logement était à 700 $ l’an dernier. La hausse du prix, je trouve ça triste », déplore Josée Mailloux.

Elle dit avoir vu des appartements 3 ½ au coût de 1 700 $ à Baie-Comeau, ce qui est du jamais vu.

Michel Savard souligne que les augmentations accordées par le gouvernement du Québec sont exagérées.

« En 2020, le gouvernement de la CAQ a autorisé une augmentation de 1,2 %. […] En 2024, c’est 4 %, ce qui était déjà une augmentation historique. Cette année, on parle de 5,9 %. Tout ça ensemble fait que les familles ne sont plus capables », décrit-il.

C’est avec découragement que la directrice de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan lance un appel à la solidarité.

« J’appelle à la sensibilisation des propriétaires. Je sais qu’on est dans une ère où ça coûte cher pour tout le monde, les propriétaires aussi. Mais peut-on avoir une sensibilité ? Ce sont nos voisins, nos amis, notre famille qui en arrachent. »