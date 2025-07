Un soutien de 40 000 $ pour deux festivals de la Côte-Nord

Le ministère du Tourisme octroie une aide financière de 40 000 $ visant à soutenir deux festivals de la région qui se tiendront dans le courant de l’été.

Le Festival Eau Grand Air de Baie-Comeau met ainsi la main sur 25 000 $ tandis que Vieux-Quai en fête de Sept-Îles reçoit 15 000 $.

Notons que la programmation 2025 du festival baie-comois prend son envol dès aujourd’hui avec une première soirée de spectacles. Elle se poursuit jusqu’à samedi et la tête d’affiche TALK montera sur scène au parc des Pionniers ce vendredi.

En ce qui concerne Vieux-Quai en fête, l’événement se tiendra du 10 au 12 juillet, soit le week-end prochain. Trois soirées en bord de mer sont proposées aux festivaliers avec les artistes Jonathan Roy, Jérôme 50, Marjo et Salebarbes, entre autres.

Chaque année, le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir plus de 290 événements partout au Québec, qui donnent lieu à quelque 24 millions de jours de participation.

« Ces festivals contribuent à bonifier notre offre touristique et à faire de la Côte-Nord une destination de choix. En plus d’enrichir la vie culturelle, ils engendrent des répercussions économiques positives pour l’ensemble de la communauté », commente la ministre de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain.

Selon son confrère député Yves Montigny, « l’industrie touristique est un moteur économique important dans notre région, et les festivals et événements touristiques y contribuent grandement ». « Bravo aux équipes organisatrices et aux bénévoles, qui les orchestrent de main de maître pour le plus grand bonheur d’un public déjà conquis », dit-il.