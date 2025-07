Une pénalité de 10 $ par client à partir du 17 juillet pour les réservations fantômes

Les restaurateurs pourront imposer une pénalité maximale de 10 $ par personne en cas de réservation fantôme à partir du 17 juillet prochain.

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, et le ministre délégué à l’Économie, Christopher Skeete, en ont fait l’annonce par voie de communiqué jeudi matin. Québec avait annoncé vouloir s’attarder à l’enjeu des clients qui ne se présentent pas après avoir réservé une table dans un restaurant («no-show») en mars dernier.

Les restaurateurs pourront appliquer cette pénalité à certaines conditions. L’établissement doit informer le client que des frais pourraient s’appliquer s’il ne se présente pas, la réservation doit concerner au moins deux personnes, et le restaurateur doit communiquer avec le client dans les six à 48 heures avant le moment de la réservation pour la confirmer. Le client doit aussi pouvoir annuler sa réservation facilement et en tout temps par un moyen technologique.

Le montant est applicable si aucune membre du groupe ne se présente à l’heure prévue de la réservation, et des frais ne peuvent pas être imposés au client s’il annule la réservation au moins trois heures avant le moment convenu.

«Le phénomène des réservations fantômes s’est particulièrement accru au cours des dernières années et certains restaurateurs imposaient des frais à leurs clients qui ne présentaient pas. Il était donc devenu essentiel de prévoir des balises claires pour éviter que les clients se voient facturer des frais déraisonnables. Ce nouvel encadrement est l’occasion de rappeler que s’il ne vous est pas possible d’honorer votre réservation, la moindre des choses est de l’annuler», a affirmé le ministre Jolin-Barrette, par voie de communiqué.

Selon l’Association Restauration Québec, le phénomène des réservations fantômes entraînerait des pertes financières moyennes de 49 000 $ par établissement chaque année.