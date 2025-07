Mégaprojet de GNL : « Si c’est payant pour les Québécois, on va le regarder » – François Legault

Le premier ministre du Québec, François Legault, de passage à Sept-Îles pour une annonce économique le 4 juillet, n’a pas fermé la porte au projet de gaz naturel liquéfié de Marinvest Energy Canada qui pourrait s’implanter à Baie-Comeau.

« Est-ce qu’il y a des emplois payants pour les Québécois? Est-ce qu’il y a des revenus qui peuvent revenir aux Québécois dans ce projet-là? Donc, on est vraiment au début du projet. Essentiellement, si c’est payant pour les Québécois, on va le regarder. Si ce n’est pas payant, on ne le regardera pas », a-t-il soutenu en mêlée de presse avec les journalistes.

Le premier ministre a confirmé que des membres de son équipe ont rencontré les promoteurs du projet dont les grandes lignes ont été dévoilées ce matin dans les médias, sans trop de détails.

« C’est un projet qui est très préliminaire. Il nous reste à recevoir beaucoup d’informations. La première chose qu’on va regarder, c’est les retombées économiques », a mentionné M. Legault qui ne peut s’avancer davantage à cette étape-ci.

Avec Vincent Rioux-Berrouard

