(PHOTOS) TALK, Marie-Mai et Raphaëlle Roy enflamment le parc des Pionniers

Pour la deuxième soirée du festival Eau Grand Air, trois artistes de renom étaient attendus avec impatience sur la scène du parc des Pionniers à Baie-Comeau. Raphaëlle Roy a bien réchauffé les spectateurs qui ont par la suite dansé au rythme des chansons de Marie-Mai et TALK.

Heureusement pour le public et l’organisation, la pluie a cessé en fin d’après-midi, laissant un ciel plus clair pour le début des spectacles. À l’exception d’un sol un peu mouillé et de la bouette à quelques endroits, rien ne laissait présager que des précipitations ont tombé toute la journée.

Raphaëlle Roy, qui s’est fait connaître à La Voix, a profité de son passage à Baie-Comeau pour présenter des chansons de son album à venir. « C’est normal si vous ne les connaissez pas, elles ne sont pas sorties », a-t-elle lancé à la foule. On reconnaissait bien son style pop qui met en valeur sa grande voix.

La jeune artiste a aussi repris des pièces bien connues du public comme Beautiful things de Benson Boone et Since U Been Gone de Kelly Clarkson. Elle a même montré ses talents de rappeuse et de batteuse sur Crazy in love de Beyoncé.

Un retour festif

Pour Marie-Mai, il s’agissait d’une deuxième passage au festival baie-comois qui existe depuis 10 ans. Elle avait hâte de retrouver le public de la région.

« Plus je m’éloigne des grandes villes, plus je trippe. J’aime vraiment ça parce que c’est dans ces moments-là que j’ai l’impression que je rencontre le vrai monde qui voit des shows, mais pas aussi souvent que dans les grandes villes donc ils trippent. Ils sont vraiment investis dans le show. J’ai eu des soirées tellement mémorables surtout à Baie-Comeau », a-t-elle mentionné en entrevue au podcast Micro avec Ann-So.

L’artiste trouve très flatteur d’être de retour ici sur la scène du parc Pionniers puisque ça signifie qu’il y a une demande pour qu’elle revienne, elle qui n’a pas fait de tournée depuis trois ans. « J’avais le goût que ça brasse et c’est ça qu’on va servir aux gens ce soir », a-t-elle clamé.

Chose promise, chose due, dès son arrivée sur scène, la foule était enflammée. « C’est le party ici », a-t-elle soufflé aux spectateurs pendant sa première performance sur la pièce C’est moi. L’énergie n’est pas descendue de toute la représentation. Marie-Mai a remercié ses fans en se faufilant dans la foule.

Une relation spéciale avec le Québec

De son côté, TALK, tête d’affiche de la 10e édition du festival Eau Grand Air, entretient une relation très spéciale avec la Belle Province.

« C’est très spécial au Québec. Ça a commencé ici en 2022, j’ai joué à Québec et j’ai décidé de chanter Ziguezon parce que c’était la seule chanson que je connaissais du Québec à ce moment », raconte celui qui a décidé de performer seulement au Québec cet été, avec un arrêt à Baie-Comeau.

L’artiste international a la moitié de sa famille qui est québécoise. « Je suis premièrement un anglophone, mais je me sens de plus en plus un francophone. Le plus de temps que je passe ici, plus je me sens francophone », lance-t-il au Micro avec Anne-So.

TALK est revenu sur sa passion pour la musique qui a débuté très tôt grâce à sa mère, entre autres, qui mettait des écouteurs sur son ventre lorsqu’elle était enceinte de lui. « Mes parents ne chantent pas, mais mon frère et moi, on fait tous les deux de la musique de façon professionnelle », fait-il savoir.

Sa pièce Run away to mars, qui l’a fait connaître, a été écrite durant la pandémie en 2020. « Ça a été comme des éclairs », décrit-il puisqu’elle a été couchée sur le papier très rapidement à 3 h du matin.

Il n’a d’ailleurs pas manqué l’occasion de la chanter sur scène à Baie-Comeau au grand plaisir des spectateurs qui sont venus nombreux pour l’applaudir. En plus de ses chansons connues, TALK a présenté de nouvelles pièces qui sortiront sur son prochain album qui n’a toujours pas de date de sortie.

« C’est la première fois que je viens à Baie-Comeau et dans cette région. Ce soir, ce sera entièrement français parce qu’au Québec, on parle français », a clamé TALK après avoir chanté Ziguezon et avant d’interpréter Ensemble d’Aliocha Scheinder.