ITUM et François Legault veulent régler de « vieux dossiers»

Des représentants du conseil de Uashat mak Mani-utenam ont pu discuter avec le premier ministre du Québec, François Legault.

Ce dernier était à Sept-Îles pour une annonce à l’Aluminerie Alouette. Norbert Fontaine, conseiller, et Johnny Régis, vice-chef, ont rencontré le premier ministre Legault pendant quelques minutes. Ils ont discuté de la rivière Moisie et de la loi Tshiuatshitau, une loi visant à reprendre en main les services à l’enfance et à la famille.

« J’ai fait valoir qu’il faut que l’on règle les dossiers qui touchent la DPJ. Nos avocats doivent conclure une entente tripartite pour que l’on avance dans les autres dossiers », a affirmé Norbert Fontaine en entrevue.

Le premier ministre s’est dit ouvert à trouver des solutions.

« Il y a de vieux dossiers qui traînent et j’ai dit [ aux conseillers] que j’allais m’en occuper », a dit le premier ministre lors d’une allocution.

M. Legault s’est aussi dit très intéressé à travailler avec les Innus pour les dossiers touchant à l’énergie.

« Une des choses qu’on regarde avec la communauté de Uashat, c’est de rehausser les centrales de Sainte-Marguerite. Ça pourrait augmenter de 25% l’électricité disponible », a dit François Legault lors d’une mêlée de presse.

Le vice-chef, Johnny Régis, à rappeler que la communauté innue doit être consulté pour des projets de production d’électricité.

« Sans nous, ils ne pourront pas avancer dans ces priorités », dit-il.

Les deux conseillers ont également discuté avec la ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Christine Fréchette.

-Collaboration Vincent Rioux-Berrouard