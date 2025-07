Kateri Champagne Jourdain sollicitera un autre mandat

Kateri Champagne Jourdain confirme qu’elle sollicitera un autre mandat en tant que députée de Duplessis lors des élections provinciales en octobre 2026.

Même si elle concède que la politique est un sport exigeant, elle se dit prête et motivée pour un nouveau mandat.

« On va avoir réussi à faire beaucoup en quatre années et j’aimerais avoir du temps supplémentaire pour continuer de faire avancer certains dossiers. Les défis sont grands, mais j’ai encore la motivation de faire ce travail », affirme la députée de Duplessis.

Celle qui est également ministre de l’Emploi se dit fière de l’avancement dans différents dossiers depuis le début de l’année.

La dernière session a été chargée, selon la ministre. Elle accueille positivement le début de la construction de l’aréna de Sept-Îles qui était un engagement phare pour elle. Le gouvernement du Québec contribue à la hauteur de 20 M$ à ce projet.

Elle souligne aussi l’annonce de 1,5 M$ pour la réfection de l’aréna de Havre-Saint-Pierre.

Des annonces économiques ont occupé une place importante lors de la dernière session pour Mme Champagne Jourdain. Il y a eu un investissement de 17,5 M$ au Port de Baie-Comeau pour la réfection du terminal #5. Elle nomme également le projet de Rio Tinto Fer et Titane de construire une nouvelle usine à sa mine de Havre-Saint-Pierre pour trier le minerai directement après l’extraction. Le gouvernement investit 2,5 M$.

Priorités

Au cours des 15 mois qu’il reste à son mandat, le dossier de la santé restera au cœur des priorités pour elle. Son gouvernement a effectué plusieurs changements au système de santé, notamment avec la création de Santé Québec.

Sur la Côte-Nord, le CISSS aura un nouveau PDG, avec la nomination récemment de Jean-François Miron. Le délai avant de procéder à la nomination a été critiqué par certains élus.

« Je comprends les gens qui trouvent que cela a pris du temps. On aurait aimé que la nomination soit beaucoup plus rapide, mais il fallait trouver la bonne personne », dit-elle.

Le dossier des CPE sera une priorité. Des places subventionnées ont été retournées dans les dernières années, faute de main-d’œuvre.

« Je veux accompagner les milieux dans des projets pour qu’on aille au moins récupérer ces places dont on avait tant besoin et dont on a encore extrêmement besoin », affirme-t-elle.

Le transport et le prolongement de la route 138 seront également des priorités.