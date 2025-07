Lac-Mégantic: encore des leçons à en tirer douze ans plus tard, dit Bellefleur

Douze ans après la tragédie de Lac-Mégantic, peu de progrès a été réalisé pour améliorer le transport ferroviaire aux abords de la ville, estime le porte-parole de la Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire de Lac-Mégantic.

Des commémorations se tenaient dimanche matin dans la municipalité qui a été marquée par un déraillement de train le 6 juillet 2013, fauchant la vie de 47 personnes.

Alors que des fleurs étaient déposées sur l’Espace mémoire par les conseillers municipaux, les membres de la Coalition allaient mettre des fleurs sur les voies où le train a déraillé.

Selon Robert Bellefleur, porte-parole de la Coalition, la guérison est encore loin d’avoir commencé pour les habitants de Lac-Mégantic.

Dans le dernier mois, des citoyens inquiets ont indiqué à la Coalition que des «ponceaux complètement érodés et cassés» se trouvaient aux deux entrées de la municipalité.

«À quelques heures de la commémoration de la tragédie, ce n’est rien pour rassurer la population», a fait valoir M. Bellefleur.

Le Canadien Pacifique Kansas City (CPKC) dit êtreintervenu après le signalement.

«La voie ferrée qui traverse Lac-Mégantic est sécuritaire pour l’exploitation ferroviaire, comme l’ont confirmé de nombreuses inspections régulières, dont une effectuée samedi», a confirmé par courriel André Hannoush, directeur aux Affaires gouvernementales et communications de CPKC.

Ce dernier a mentionné que la compagnie ferroviaire avait été informée des préoccupations des résidents et que des mesures ont été prises, «y compris des travaux d’entretien proactifs récents pour remédier aux conditions près de deux ponceaux près de Lac-Mégantic».

Les résidents sont aussi préoccupés par l’apparition de«trains monstres» sur les chemins de fer.

«Auparavant, les trains (avaient) environ 80 wagons en moyenne. (…) Les trains sont maintenant de plus de 200 wagons, ont des longueurs de plus de 15 000 pieds avec de grosses locomotives qui pèsent souvent plus de 150 tonnes», a expliqué M. Bellefleur.

Ces trains circulent cependant sur des voies ferrées conçues entre les années 1880 et 1920«pour des trains beaucoup plus légers et beaucoup plus petits».

«Les infrastructures des voies ferrées sont vraiment soumises à des pressions additionnelles majeures», a-t-il précisé.

Le porte-parole estime que «les dangers se sont accrus depuis le début des années 2020» partout en Amérique, et que «ce n’est plus juste Lac-Mégantic qui est à risque».

Du retard qui s’accumule

La municipalité estrienne est encore loin de voir apparaître la voie de contournement ferroviaire, s’est aussi désolé Robert Bellefleur.

Le premier dépôt du projet avait été fait en 2021 auprès de l’Office des transports du Canada. Depuis, l’organisme continue de demander des rapports plus complets en matière de protection de l’environnement.

«Il semble qu’ils ne sont pas encore satisfaits des réponses et des documents qui leur sont déposés par Transports Canada et le Canadien Pacifique, a noté M. Bellefleur. On est rendu en 2025. Est-ce qu’ils sont en train de faire l’apprentissage? (…) En tout cas, tout le moins, ils se traînent les pieds.»

Une fois que l’Office des transports aura approuvé le projet, il faudra encore près de cinq ans pour construire la voie de contournement et être opérationnelle, a mentionné le porte-parole, après avoir consulté un récent rapport du CPKC.

La voie de contournement devait au départ être opérationnelle en 2022, a-t-il rappelé.

De son côté, la ministre fédérale des Transports, Chrystia Freeland, a rendu hommage aux victimes de la tragédie dans un communiqué. Elle a assuré que la voie de contournement restait une de ses priorités.

«C’est la sixième ministre en titre aux Transports qui évoque les mêmes propos. Pendant ce temps-là, les années filent», a toutefois réagi M. Bellefleur.