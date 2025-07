Une édition toute en diversité

C’est du 9 au 13 juillet que la 19e édition du Festival intime de musique classique battra son plein à l’église Notre-Dame-de-Bon-Désir des Bergeronnes avec plus de diversité que jamais dans sa programmation.

L’intimité et l’excellence musicale seront une fois de plus au programme cette année au festival, avec un bon mélange de vieux de la vieille et de relève, ainsi que des activités connexes à la musique classique.

Le talk-show Et si on parlait musique?! donnera le coup d’envoi du festival le 9 juillet, avec à l’animation Stéphane Guignard de la radio CHME d’Essipit et ses invités.

La soirée « décontractée avec un florilège d’invités » sera précédée d’un vin d’honneur offert par la Municipalité des Bergeronnes.

Le quatuor Guardia Nueva présentera son concert en soirée le jeudi avec une interprétation réinventée du tango argentin, mêlant une instrumentation contemporaine et des mélodies énergiques.

Le vendredi ce sera au tour de la soprano Élisabeth St-Gelais de présenter son récital piano-voix, accompagnée par Louise Pelletier.

Originaire de Pessamit, elle a été nommée Révélation Radio-Canada Classique pour la saison 2023-2024 cumule les performances depuis l’obtention de la maîtrise en musique d’opéra de l’université McGill en 2023.

On y trouvera même de quoi satisfaire les jazzmen puisque la première édition du concert On Jazz sous la lune se tiendra exceptionnellement en même temps que le festival la journée suivante.

Enfin le dimanche 13 juillet la pianiste Chloé Dumoulin et la violoncelliste Gabriel Francis-Dehqany se produiront en concert au soir.

Le festival sera cette année sous le thème « Un festival de chaleur humaine », et pour l’occasion offrira au public plusieurs ateliers et la chance de rencontrer les artistes grâce aux café-brioches d’après spectacle.

« La beauté de l’évènement c’est vraiment de rapprocher les gens de la musique classique par le biais de l’humanité, par le biais du contact avec le musicien », explique la présidente, fondatrice et directrice artistique de l’Odyssée artistique Nathalie Ross.