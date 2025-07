Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord : dernier tour de piste pour Hélène Simard

La directrice du Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de la Haute-Côte-Nord, Hélène Simard, quittera ses fonctions au mois de septembre et laissera progressivement sa place à Claudine Roussel qui débutera à la mi-juillet.

La future ancienne directrice en poste depuis neuf ans arrivera non seulement à la conclusion de sa carrière au CJE de la Haute-Côte-Nord, mais aussi à celle de sa vie professionnelle.

Hélène Simard fait savoir qu’elle se promet un mois d’août « plutôt tranquille », en entrevue avec le Journal. « Je trouvais que c’était le bon moment pour moi et la famille, mais aussi un bon moment au niveau du Carrefour », révèle-t-elle.

La directrice souligne que ça n’a pas chômé au CJE durant les dernières années qui ont été bien pimentées et mouvementées. « C’était une année de négociations avec les ministères, en plus de la gestion de personnel et du budget dans les dernières années », témoigne-t-elle.

De bonnes candidatures

Malgré les problèmes comme le recrutement, la main-d’œuvre et le financement pas toujours évident à assurer, Mme Simard mentionne que le CJE est « sur une bonne erre d’aller ».

Celle qui la remplacera est actuellement agente Place aux jeunes Haute-Côte-Nord depuis un an, et le CJE va tenter de trouver la bonne personne pour occuper son poste. « On est content parce que le recrutement de personnel c’est difficile, et trouver la bonne personne pour occuper la direction, ce n’est pas toujours facile », relate-t-elle.

Cette dernière rapporte que plusieurs candidatures intéressantes ont été reçues et qu’il y avait « de bons choix » parmi celles-ci, dont celle de Mme Roussel. « Elle connait l’équipe et le milieu. On est un tout petit Carrefour, et c’est important de défendre l’intérêt de notre milieu tel qu’il est », estime l’actuelle directrice.

Une bouchée à la fois

Hélène Simard restera « pas trop loin » jusqu’à sa retraite définitive au mois d’août, et montrera la base à sa successeure. « On ne peut pas retenir tout le travail d’une année. On va y aller une bouchée à la fois, et on va y arriver », explique-t-elle.

Cette dernière indique que Mme Roussel a été longtemps directrice à la station de radio d’Essipit CHME et connaît les rouages de la direction d’un organisme. « C’est une personne qui a de l’énergie et de l’expérience, et elle est bien équipée pour la suite », affirme-t-elle.

Bonne santé financière

Hélène Simard en a vécu des changements pendant son temps au CJE. Parmi ses gros dossiers, la directrice se rappelle des changement à la structure salariale, des changements d’orientations au niveau des CJE provinciaux et les mini-colloques de la persévérance scolaire.

Elle rapporte qu’elle a intégré le programme d’accompagnement et de soutien à l’intégration (PASI) destiné aux immigrants qui sont arrivés dans notre région. « C’est quelque chose que je trouvais qu’il manquait. On a maintenant une ressource qui travaille à temps plein pour leur accompagnement et leur intégration depuis quelques années », explique-t-elle.

Mme Simard indique qu’elle n’est pas peu fière que le CJE qu’elle lèguera cet été est en « excellente santé financière ».

La « fille d’équipe » a toujours tout donné à ses collègues qui l’entouraient. « Chaque volet et chaque personne apporte quelque chose dans l’organisation. C’est un gros travail d’équipe », résume Hélène Simard.

« Comme gestionnaire, je ne donnais pas des ordres, mais je supportais mon équipe pour bien répondre aux enjeux et aux besoins », termine-t-elle.