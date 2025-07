Grève des paramédics : impacts limités sur la Côte-Nord

Quelque 3 300 paramédics affiliés à la CSN ont amorcé une grève générale illimitée dans la nuit de samedi à dimanche à travers le Québec, incluant une partie de la Côte-Nord. Le mouvement survient alors que les travailleurs du secteur préhospitalier sont sans convention collective depuis avril 2023.

Malgré la grève, les services essentiels sont pleinement assurés, notamment les interventions d’urgence. Le Tribunal administratif du travail a balisé le débrayage, qui se traduit principalement par la suspension de tâches non urgentes, comme certains rapports administratifs, ainsi que par des grèves tournantes où des gestionnaires remplacent les paramédics.

Les revendications portent notamment sur l’amélioration salariale, le respect des horaires de travail et les conditions de retraite. Les syndicats accusent le gouvernement Legault de retarder les négociations en n’octroyant pas les mandats nécessaires à ses représentants.

En ce qui a trait à la rémunération, les demandes défendues en ce moment par le gouvernement entraîneraient une diminution du revenu des paramédics, estime la FSSS–CSN.

« Le gouvernement est entièrement responsable de cette situation, déplore le représentant du secteur préhospitalier à la FSSS–CSN, Jean Gagnon. Du côté syndical, nous sommes prêts depuis un bon moment déjà à passer en vitesse supérieure à la table de négociation. Nos vis-à-vis patronaux ne semblent tout simplement pas animés du même sentiment d’urgence que nous. »

« Le gouvernement sait bien que les paramédics ne pourront jamais accepter une baisse de leur rémunération, poursuit la vice-présidente de la FSSS–CSN, Lucie Longchamp. Comment se fait-il que, deux ans après l’échéance des conventions, il ne soit même pas encore capable de déposer à la table de négociation les mêmes augmentations de salaire qu’il a négociées avec tous ses autres groupes de salarié-es ? Il devra bien finir par prendre les paramédics au sérieux ! ”

Neuf journées de pourparlers sont inscrites au calendrier de juillet. D’ici là, la CSN entend maintenir la pression, tout en assurant la sécurité de la population.

Sur la Côte-Nord, la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS–CSN) représente les paramédics de la Moyenne et Basse-Côte-Nord en plus de la Manicouagan. Les syndiqués de la Haute-Côte-Nord ne font pas partie de cette grève.