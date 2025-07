Bonne saison en vue pour les maraîchers en Haute-Côte-Nord

La saison a débuté un peu plus tard que prévu cette année pour les maraîchers de chez nous, mais la qualité et la diversité de leurs légumes seront au rendez-vous.

La pluie et le ciel gris sont les bons vieux rivaux des agriculteurs, leurs effets se sont fait sentir pour le début de la saison cette année.

« Pour certains produits, on est trois semaines en retard. Les sols étaient difficiles à travailler, il a fait chaud tard et il a plu beaucoup », rapporte Mat Michaud de la coopérative Les Légumeureux des Bergeronnes.

Toutefois, ce dernier indique qu’il n’y a pas eu de pertes de cultures entières à proprement parler.

Il fait également savoir que la coopérative pourra offrir des légumes durant toute la saison à Tadoussac et aux Bergeronnes les fins de semaine en plus des nouveaux paniers de légumes.

« C’est la première année que l’on essaie les paniers. C’est un test pour voir comment ça va et si les gens apprécient, dans le but peut-être d’en refaire en plus grande quantité par la suite », indique M. Michaud.

Quelques changements

Du côté de la coopérative, la superficie de culture s’est multipliée de six fois par rapport à celle de l’année dernière. « On essaie de nouvelles variétés de légumes comme le céleri, le chou rouge et la patate », énumère le maraîcher.

Du côté de la Bioferme du Nord de Forestville, on abandonne les paniers de légumes cette saison. Les propriétaires vont se concentrer sur les légumes vendus directement à leur marché situé sur la route Maritime à Forestville.

« On a reculé un petit peu cette année, mais on va avancer à nouveau », assure la copropriétaire Karine Masseau en citant un « gros hiver ».

Les plants et les récoltes seront disponibles à leur kiosque et cette dernière parle d’une différence de prix minime. « C’est sûr que je groupais tout dans les paniers, mais pour les gens qui vont venir au kiosque, ce ne sera pas vraiment plus cher », explique-t-elle.

Toujours plus de produits

Jusqu’à maintenant les propriétaires de la Bioferme du Nord disent bien s’en tirer avec les ventes, qui vont grandir selon la progression des cultures. « On a vendu beaucoup de plants de légumes aux gens, et on a un bon réseau de contacts », note David Hamel.

Mais les maraîchers veulent ajouter toujours plus de produits à leur inventaire. « On va essayer une fraisière pour l’an prochain, et il y aura une grosse production de rhubarbe », annonce Mme Masseau.

Les producteurs agricoles visent également à implanter du fruitier sur leur terrain, en plus des « gros vendeurs » qui partent en serre comme les concombres, tomates et poivrons.

La saison des légumes bat son plein dans les serres de la Bioferme du Nord. Photo Bioferme du Nord

De gros projets

Mat Michaud indique que la coopérative Les Légumeureux fait de bons partenariats avec quatre restaurants du coin où on retrouve les produits directement dans l’assiette.

Elle mettra son énergie à produire des légumes de bonne qualité et d’avoir les certifications biologiques possiblement dès l’an prochain.

« C’est un partenariat qu’on aime beaucoup. On ne veut pas nécessairement se lancer dans la transformation ou la restauration », explique Mat Michaud.

La coopérative se munira également d’une serre chauffée pour les transplants active dès le mois d’avril, afin « d’avoir de plus gros légumes pour commencer l’année ».

À la Bioferme du Nord, l’hiver est aussi une occasion pour préparer des pizzas avec les récoltes de l’automne. « Le concept de terre à l’assiette, c’est un rêve pour moi. Déjà la pizza qui est disponible est faite entièrement maison avec les produits de la ferme », souligne Karine Masseau.

L’autre copropriétaire est également plus motivé que jamais à poursuivre le but d’autosuffisance alimentaire. « On va y aller petit bout par petit bout. On vend des plants, on aide le monde à faire des potagers et on a des produits d’ici au magasin. On continue dans ce sens-là », termine David Hamel.