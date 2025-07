Des travaux d’inventaire forestier dans votre région

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) effectuera des travaux d’inventaire forestier dans les forêts publiques et privées de la Côte-Nord et d’ailleurs au Québec jusqu’au 17 novembre.

Des équipes du MRNF et d’organisations privées mandatées par le MRNF seront sur le territoire pour mesurer 2 579 placettes-échantillons temporaires et permanentes (PET et PEP), ainsi qu’un maximum de 1 576 points d’observation écologique (POE), tous situés en forêt publique et privée.

Pour la Côte-Nord spécifiquement, 636 PEP et 303 POE seront évalués en forêt publique en plus de 16 PEP et 9 POE en terrain privé.

Aucun arbre ne sera coupé durant les travaux, mais des rubans marqueurs (« flag ») servant de repères ainsi que de la peinture de couleur (p. ex. jaune, orangé, verte, etc.) pour la numérotation des arbres sont appliqués. Veillez à ne pas les enlever si vous en croisez.

Des échantillons de la surface du sol seront parfois prélevés, avec un impact minimal.

Si des travaux devaient avoir lieu chez vous, vous en seriez informé par écrit.

« Les prestataires de services mandatés communiqueront avec les responsables des zecs, des pourvoiries et des réserves fauniques afin d’harmoniser l’horaire des déplacements du personnel avec celui des activités de chasse au gros gibier. Enfin, aucun inventaire ne sera réalisé pendant la première fin de semaine de chasse à la carabine à l’orignal ou au cerf de Virginie sur les territoires libres », informe le MRNF.

Chaque placette-échantillon (permanente ou temporaire) est une unité circulaire qui couvre 400 m2. Diverses analyses sont menées à l’intérieur pour dresser un profil représentatif des forêts.

Le point d’observation écologique est également une placette de 400 m2. Ils ont été établis de 1986 à 2000. « Depuis 2021, le Ministère revisite une certaine proportion de ces points afin d’acquérir des connaissances sur les effets des changements climatiques et des perturbations sur la végétation et les sols des forêts du Québec méridional. »

Les diverses données recueillies serviront notamment à l’attribution des volumes de bois inclus dans les garanties d’approvisionnent délivrées aux entreprises de transformation du bois.

Les cartes des PEP et des POE sont disponibles. Ces derniers sont concentrés sur l’Ile d’Anticosti, comme on peut le constater sur l’image en Une.