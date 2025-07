Frais de garderie: moins de la moitié des provinces atteignent l’objectif de 10$/jour

À moins d’un an de l’échéance fixée par Ottawa, seuls six provinces et territoires — dont le Québec — ont atteint l’objectif de frais de garde d’enfants à 10 $ par jour, selon un rapport du Centre canadien de politiques alternatives (CCPA) publié mercredi.

Le Programme pancanadien d’apprentissage et garde de jeunes enfants (PPAGJE) vise à ce que les frais de garde moyens passent à 10 $ par jour pour les enfants âgés de 0 à 5 ans en avril 2026.

Les chercheurs David Macdonald et Martha Friendly ont voulu dresser un nouveau bilan de la situation alors que l’échéance approche, dans leur rapport intitulé «Le prix n’est pas encore le bon: Les frais de garde n’atteignent pas l’objectif de 10 $ par jour».

Ils ont réalisé un sondage auprès de services de garde détenteurs d’un permis dans 37 villes canadiennes.

Ainsi, seuls le Québec, le Nunavut, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador ont rempli cet objectif en date d’avril 2025.

D’autres provinces, comme le Nouveau-Brunswick, l’Alberta et l’Ontario, ont fait un premier pas en passant de prix de marché à des frais fixes, mais elles sont toutefois loin d’atteindre le 10 $ par jour, a souligné David Macdonald, économiste principal au CCPA.

Si elles ne semblent pas sur le point de baisser leurs frais, M. Macdonald a toutefois indiqué qu’elles ne vont pas pour autant à l’encontre des accords nationaux.

«Les accords ne disaient pas un maximum de 10$/jour, ils disaient une moyenne de 10$/jour», a expliqué l’économiste en entrevue avec La Presse Canadienne.

«(Les provinces) vont utiliser cette échappatoire pour dire qu’elles sont à une moyenne de 10$/jour parce qu’il y a des familles à faible revenu qui reçoivent d’autres subventions, mais les parents de la classe moyenne vont payer plus de 10$/jour», a-t-il ajouté.

Les quatre autres provinces et territoires — soit la Nouvelle-Écosse, la Colombie-Britannique, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest — sont quant à eux restés à des frais de marché. Certains parents reçoivent toutefois des aides pour réduire ces coûts, d’après M. Macdonald.

Même si l’objectif est loin d’être atteint, certains parents canadiens ont tout de même pu profiter d’«énormes économies», a fait savoir l’économiste.

Ainsi, en banlieue de Toronto, les parents ont pu réaliser des économies de plus de 1300 $ par mois en avril 2025 par rapport à la même période en 2019.

Mais ce ne sont pas tous les parents qui ont vu leur facture diminuer. Au Québec, si les frais respectent l’objectif de 10 $ par jour, ils ont augmenté de 24 $ par mois sur la même période à Montréal, Québec, Laval, Longueuil et Gatineau.

Selon M. Macdonald, cette augmentation de 8,25 $ par jour à 9,35 $ est justifiée par l’inflation.

«Même avec cette petite augmentation, (…) les frais au Québec restent les meilleurs dans le pays», a-t-il nuancé.

L’économiste a avancé que le grand défi n’est désormais plus la réduction des frais de garde, mais bien l’augmentation rapide du nombre de places disponibles.

«Ce n’est pas assez d’avoir des espaces abordables, il faut aussi avoir assez d’espaces pour les parents», a-t-il souligné, précisant que la situation est très variable selon les provinces.