Assurance-emploi : Marilène Gill ne veut pas « laisser tomber les travailleurs »

La députée de Côte-Nord—Kawawachikamach—Nitassinan, Marilène Gill, demande au gouvernement fédéral d’agir rapidement avant la fin de certaines mesures temporaires de l’assurance-emploi, qui prendront fin le 12 juillet.

« Ce n’est pas le moment de laisser tomber les travailleurs », lance la députée bloquiste, alors qu’elle formule cette demande à la ministre de l’Emploi et des Familles, Patty Hajdu.

Ces mesures avaient été mises en place en mars pour aider les travailleurs touchés par la crise tarifaire avec les États-Unis.

« Le gouvernement fédéral met fin à ces mesures, notamment d’allègement de certains critères d’accessibilité au régime d’assurance-emploi, alors que les industries vivent toujours les impacts […] de la crise tarifaire et que nous subissons l’imprévisibilité de l’administration américaine », déclare Mme Gill.

« C’est le rôle du gouvernement de se préparer à toutes les éventualités et aux rebondissements américains qui peuvent toujours survenir. Or, il préfère mettre en place des mesures temporaires et ensuite retirer ce soutien, sans filet de sécurité supplémentaire », poursuit-elle.

Mme Gill réitère que le Bloc québécois a fait la proposition de mettre en place une subvention salariale avec l’argent récoltée par les contre-tarifs.

« Si le gouvernement fédéral ne veut pas remplir ses promesses de réformer le système d’assurance-emploi comme l’a proposé le Bloc Québécois avec le projet de loi C-418, qu’il prévoit au moins une certaine stabilité aux travailleurs », conclut la députée fédérale.