35 ans de sacerdoce pour le curé Irénée Girard

L’année 2025 marque un jalon important dans le parcours de foi du curé Irénée Girard, qui célèbre cette année ses 35 ans de sacerdoce, soit ses noces de rubis. Au service de plusieurs paroisses de la région, il demeure un pilier spirituel pour les fidèles de Forestville, Colombier, Portneuf-sur-Mer et Saint-Marc-de-Laour.

Originaire de Sainte-Rose-du-Nord, M. Girard est issu d’une famille de cinq enfants. Son cheminement l’a mené à compléter un certificat en psychopédagogie, un baccalauréat en théologie systématique ainsi qu’une maîtrise en praxéologie pastorale.

Depuis son ordination en 1990, il a célébré plus de 15 000 messes, en plus d’avoir accompagné les communautés à travers de nombreux sacrements, funérailles, mariages, baptêmes et onctions des malades.

Connu pour son écoute bienveillante, son humour discret et son ouverture aux différences, l’abbé Girard se démarque par sa capacité à rendre la foi accessible à tous. Lors de ses homélies, il sait éclairer les textes bibliques avec clarté, tout en respectant les parcours individuels des membres de sa communauté.

Son engagement auprès des familles se reflète notamment dans les funérailles qu’il célèbre, où il accorde une place importante aux témoignages personnels et à la mémoire des défunts.

Sensible aux réalités de chacun, il adapte également les célébrations pour inclure les nouveaux arrivants. À titre d’exemple, il prend soin de traduire certaines lectures en espagnol afin que des membres guatémaltèques puissent participer activement à la liturgie.

Au-delà des célébrations, M. Girard est reconnu pour sa présence constante auprès des fidèles, répondant aux appels à toute heure du jour ou de la nuit. Il est également impliqué dans la vie paroissiale quotidienne, allant jusqu’à entretenir les terrains et les jardins des églises et des cimetières, souvent en compagnie de bénévoles.

Malgré son dévouement exemplaire, il demeure d’une grande humilité, préférant mettre en lumière le travail des autres plutôt que ses propres contributions. Pour plusieurs, il est bien plus qu’un curé : il est un guide, un soutien et un bâtisseur de communauté.

« Monsieur le curé, vous êtes un prêtre d’exception, pas seulement par vos chants qui résonnent au cœur et avec le chœur. Merci de faire partie de notre vie chrétienne », écrit la Fabrique St-Luc de Forestville sur ses réseaux sociaux pour souligner cet événement spécial.

À l’occasion de ce 35e anniversaire de sacerdoce, les paroissiens lui rendent hommage avec gratitude pour son engagement indéfectible et son influence positive au cœur de la vie chrétienne locale.