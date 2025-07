La Côte-Nord trône au sommet du bonheur au Québec

Malgré l’absence de ses municipalités dans le plus récent palmarès des 50 villes les plus heureuses de la province, la Côte-Nord peut se targuer d’être la région où les gens se disent les plus heureux au Québec, selon les données 2025 du classement Léger relayées par Le Journal de Québec.

Avec un indice du bonheur de 75,4 %, la Côte-Nord surpasse toutes les autres régions administratives, devançant notamment la Mauricie et les Laurentides. À l’autre extrémité du spectre, c’est la grande région de Montréal qui affiche l’indice le plus faible, à 69,5 %.

Réalisé par la firme Léger, ce classement annuel mesure le niveau de bonheur déclaré par la population à travers le Québec. Il tient compte de divers facteurs tels que la satisfaction à l’égard de la vie, le sentiment d’appartenance, la santé mentale et les relations sociales.

Selon le même article du journaliste Jean-Philippe Guilbault, certaines villes se démarquent fortement cette année, comme L’Ancienne-Lorette et Saint-Augustin-de-Desmaures qui grimpent dans le classement, tandis que d’autres, comme Saint-Georges, reculent de plusieurs rangs. Toutefois, à l’échelle régionale, la Côte-Nord se distingue positivement.

Ce constat pourrait contribuer à nourrir la fierté régionale, alors que la qualité de vie et la proximité avec la nature sont souvent mises de l’avant par les Nord-Côtiers comme moteurs de bien-être.

Bien que les villes de la Côte-Nord ne figurent pas parmi les mieux cotées individuellement, les résultats régionaux témoignent d’une perception globale favorable de la vie dans la région.