Veille d’orages violents en vigueur sur la Haute-Côte-Nord

Environnement Canada a émis une veille d’orages violents pour la région de la Haute-Côte-Nord.

Les conditions météorologiques en fin de journée sont propices à la formation d’orages pouvant produire de fortes rafales, de la grosse grêle et de la pluie intense.

Selon l’avertissement, les rafales soudaines pourraient représenter un danger pour les activités nautiques en mer et sur les plans d’eau intérieurs. « Quand le tonnerre gronde, rentrez vite », rappelle l’agence fédérale, soulignant que la foudre blesse et tue chaque année plusieurs Canadiens.

Les fortes précipitations pourraient entraîner des crues soudaines et une baisse marquée de la visibilité sur les routes. Par ailleurs, les rafales violentes risquent d’endommager les arbres, les bâtiments et même de renverser certains véhicules. La grêle de grosse taille peut quant à elle provoquer d’importants dégâts matériels et des blessures graves.

Environnement Canada invite la population à demeurer vigilante et à surveiller l’évolution des conditions météorologiques au cours des prochaines heures.