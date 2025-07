Des apprentis journalistes s’éveillent aux enjeux autochtones à Uashat mak Mani-utenam

« À partir du jour où j’ai commencé, je vois autrement la vie. C’est comme si j’étais déjà dans mon métier », confie Marie-Soleil Bellefleur, participante innue à l’école d’été de journalisme qui bat son plein à Uashat mak Mani-utenam.

Organisé par l’Institut Tshakapesh et l’Université du Québec à Montréal (UQAM), ce cours en immersion unit dix étudiants de l’université et neuf aspirants journalistes issus des communautés innues. Du 6 au 20 juillet, les équipes réalisent des reportages à Uashat mak Mani-utenam et plongent dans la culture locale.

Marie-Soleil Bellefleur, qui vit à Nutashkuan, a entendu parler de l’école d’été grâce à la radio de Uashat mak Mani-utenam. Sa curiosité naturelle et son intérêt pour la culture l’ont motivé à s’inscrire.

En quelques jours, elle a eu un coup de coeur pour le métier de journaliste. « C’est comme si je me mettais dans une chaise d’université », dit-elle fièrement.

Au fil du séjour, les étudiants ont rencontré le chef du conseil de bande Jonathan Shetush St-Onge, la journaliste à Espaces Autochtones (Radio-Canada) Shushan Bacon et l’avocate innue Marie-Claude André-Grégoire. Ces conférences permettent de mieux connaître les principaux enjeux autochtones tels que l’autonomie gouvernementale, le droit autochtone, le développement économique, etc.

« Il y a des choses que j’apprends dont on ne parlait même pas à ma réserve », révèle Marie-Soleil Bellefleur.

Siméon Ishpatao et Ève Myette à la radio CKAU. Photo Sylvie Ambroise

Guy Bois, chargé de cours à l’UQAM, et Sylvie Ambroise, journaliste à la radio communautaire de Uashat mak Mani-utenam (CKAU), coordonnent les ateliers.

« La couverture dominante en journalisme a tendance très souvent à réduire les enjeux autochtones à des faits divers. […] Il n’y a pas de contexte », explique Guy Bois.

Selon l’enseignant, ces biais indiquent que plusieurs journalistes ont une faible connaissance des peuples autochtones et de leurs codes culturels.

Le rapport de la Commission de vérité et réconciliation du Canada recommandait d’intégrer plus de contenu autochtone dans les universités, ce qui motive aussi Guy Bois à tenir cette école d’immersion depuis trois ans.

L’étudiante au baccalauréat en journalisme à l’UQAM, Élise Lécaudé, retient l’importance de « représenter aussi dans les médias ce qui va bien dans les communautés » pour brosser un portrait plus complet qui surpasse les idées préconçues.

Les étudiants allochtones ont même fait le montage de vox pop en innu-aimun avec la traduction de leurs collègues innues.

Des outils pour les radios innues

La journaliste Sylvie Ambroise veut aider les autres communautés innues de la Côte-Nord à développer leur secteur journalistique.

« Je veux leur transmettre la passion du journalisme et que ça fasse des petits dans d’autres communautés », raconte celle qui collabore aussi avec Le Nord-Côtier.

Michel Vollant et Siméon Ishpatao, journalistes à la radio CKAU, participent aussi à l’École d’été de journalisme.

« Moi et Michel on a juste le temps de faire des entrevues. Mais j’aimerais avoir de vrais reportages avec des extraits sonores », explique Sylvie Ambroise.

Leurs conseils pour les futurs journalistes innus?

« Tout ce qu’il faut avoir c’est la curiosité. C’est aussi une job où tu n’es pas tout le temps au bureau. C’est nomade », révèle Sylvie Ambroise.

« Il faut surtout rester neutre. Ce n’est pas évident, encore plus dans une petite communauté », ajoute Michel Vollant.

Dans les grandes communautés innues comme Uashat mak Mani-utenam, la radio communautaire est plus stable, explique le duo. Des efforts sont encore nécessaires ailleurs sur la Côte-Nord pour professionnaliser le quatrième pouvoir en milieu autochtone, selon Sylvie Ambroise.