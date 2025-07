Forestville : un nouvel accès à la plage qui ne plaît pas à tous

La Ville de Forestville a remplacé les escaliers qui permettaient de se rendre à la plage de la Baie-Verte par un sentier en gravier qui permet une plus grande accessibilité, selon elle. Toutefois, il ne fait pas l’affaire de tous.

À la séance municipale du 8 juillet, des citoyens et campeurs du camping de la Baie-Verte étaient présents afin de questionner les élus au sujet du nouveau sentier d’accès à la plage. Celui-ci a été aménagé au cours des dernières semaines à côté du stationnement des visiteurs du camping.

D’entrée de jeu, la mairesse Micheline Anctil a expliqué que les escaliers ont été retirés pour une question de sécurité, particulièrement. « Il fallait passer entre des campeurs pour y accéder alors ça brise un peu l’intimité des gens qui étaient là en location », a-t-elle ajouté.

De plus, les élus souhaitaient que l’accès à la plage soit facile pour tout le monde et non pas seulement pour les clients du camping. « Il faut que la population en général garde un accès à sa mer. Et ça nous allons y veiller particulièrement », a mentionné Mme Anctil.

Le sentier, dont l’emprise est sur la 1re Avenue, offre donc un moyen rapide et facile de se rendre à la plage que ce soit pour les touristes ou les citoyens. « Il est fait, il est maintenant éclairé en soirée et il y a des clôtures. Ce qu’il nous reste à faire, c’est une meilleure signalisation puisque ce n’est pas tout le monde qui sait qu’il est là », a divulgué la mairesse.

Trop loin

Le campeur et citoyen Donald St-Amand croit que le sentier n’est pas facilitant pour les familles et les personnes à mobilité réduite.

« Avec trois ou quatre enfants, un chariot, des glacières, des couvertures, des chaises, c’est loin pour aller à la plage. Même pour ceux qui ont de la difficulté à marcher, aller à l’autre bout, ça reste loin », a-t-il fait savoir au conseil municipal en demandant si l’accès par le centre du camping ne serait pas préférable.

La mairesse a rappelé que les escaliers n’étaient pas idéaux non plus pour descendre avec les bras chargés en direction de la plage ni pour les personnes en fauteuil roulant, par exemple.

« On a enlevé les marches et là, on est allé avec un sentier qui n’est pas terminé. On a eu des représentations pour l’accès et on est en train de faire des vérifications à cet effet-là, mais c’est la meilleure méthode qu’on a trouvée pour donner un accès à la plage, à un endroit où la population en général peut y accéder. »

En ce qui concerne l’accès par le centre du camping, il y a plusieurs années, des demandes ont été réalisées pour éviter que les gens qui n’ont pas loué de terrain circulent sur le camping, rappelle l’élue.

« Il y a des gens que ça incommodait et qui ont porté plainte aussi en disant, on paye un terrain, on veut donc avoir la paix et on veut que nos enfants soient en sécurité. Donc, là, il s’est amené une clôture. Alors, du côté de la clôture, c’est vraiment pour les campeurs. Et dans la première partie, ce qui nous importe beaucoup, c’est de laisser l’accès à la population », a-t-elle rapporté.

Des exceptions

De son côté, le campeur et citoyen Claude Huard a suggéré que les personnes qui vivent avec un handicap et qui souhaitent accéder à la plage par le camping puissent pouvoir le faire. « Est-ce que ce serait possible de les débarquer pour qu’elles passent par le trottoir de rubber ? Je ne pense pas que ça nuirait aux campeurs », a-t-il demandé.

Quant à Lisette Martin, qui prend soin de personnes âgées dont l’état de santé n’est pas toujours optimal, elle aimerait pouvoir stationner son véhicule au centre du camping et accéder à la plage par le tapis installé spécialement pour les personnes à mobilité réduite. « Ces personnes-là, elles sont heureuses quand on les amène à la plage », a-t-elle témoigné.

Mme Anctil a soutenu que des discussions se tiendront entre les élus pour savoir si des exceptions pourraient être permises.