Des poneys dans le CHSLD de Sept-Îles

Deux mini-chevaux ont procuré du bonheur à des résidents du CHSLD Gustave-Gauvreau de Sept-Îles, dévalant dans les corridors de la résidence.

Habituée aux activités organisées par des entreprises, des écoles et des garderies, à des festivals, à des fêtes d’enfants et à des randonnées sur la plage, Guylaine Degrâce a amené ses mini-chevaux ailleurs, dans les derniers jours : à la Résidence Gustave-Gauvreau.

L’idée est venue après qu’elle ait croisé sur sa route Marilou Poulin, qui travaille à la résidence. C’est elle qui a entrepris les démarches pour cette visite hors de l’ordinaire, survenue le 11 juillet.

Elle devait initialement se dérouler dans la cour extérieure. Les vents ont changé les plans. Rodolphe et Mystère, les poneys de Petits trôts en fête, ont été reçus à l’intérieur pour favoriser un plus grand nombre.

« Mes mini-chevaux, les résidents et le personnel ont été extraordinaires. Ça fait changement. Les gens de cet âge [les résidents] ont connu les chevaux dans leur jeunesse. Ils ont pu les caresser, les brosser. Ils ont pris beaucoup de photos », a raconté Mme Degrâce. » Ça apporte de la joie, du bonheur. C’est un sentiment spécial », a-t-elle renchéri.

Elle parle d’un effet qui peut être semblable à de la zoothérapie, sans pour autant en être.

Les commentaires de l’éducateur spécialisé aux résidences Gustave Gauvreau et Urgel-Pelletier, Sylvain Dion, sont aussi positifs.

« C’était génial. On fait de l’accompagnement avec des chiens, d’habitude. Là, c’était plus imposant et ça un effet thérapeutique », a-t-il fait savoir. L’activité a pu être possible, grâce à une commandite.

Il y a trois ans que Mme Degrâce a lancé Petits trots en fête, son projet de retraite.

« Je fais ça pour le plaisir », dit-elle.

Guylaine Degrâce aimerait répéter le même genre de visite. Elle est d’ailleurs en attente d’une réponse de la Résidence des Bâtisseurs pour y amener ses mini-chevaux. Sylvain Dion se dit aussi ouvert à accueillir d’autres activités du genre.