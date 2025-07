Eau et Lumière : une exposition photo dédiée aux paysages de la Côte-Nord

La photographe de Tadoussac Sarah Wallace présente sa toute nouvelle exposition, qui occupera le café-bar culturel le Kiboikoi des Escoumins jusqu’au 31 juillet.

L’exposition s’intitule Eau et Lumière et c’est exactement ce qu’on peut apercevoir dans les clichés de Sarah Wallace.

Il s’agit d’explorations photographiques à l’aube et au crépuscule, à marée basse et à marée haute, sur des lieux en bordure du fleuve Saint-Laurent et du Fjord du Saguenay.

Les quelque quinze clichés viennent en différents formats, soit en orientation paysage ou portrait. Ils sont tous différents les uns des autres par leurs couleurs, même si l’endroit physique est presque le même.

Finissante de l’École des Beaux-Arts à Paris, l’artiste utilise une palette de couleur bien à elle pour révéler le grain des minéraux des roches et les eaux profondes autant en photos qu’en peinture.

Faire ressortir les couleurs

La technique d’impression des photographies encadrées est pour le moins surprenante.

Il s’agit d’une impression avec une encre qui protège des rayons UV, directement apposée sur un papier de toile qui est habituellement utilisé pour la peinture.

Le résultat donne toute la place aux couleurs, et leur ton crève la toile.

« Cette technique est une idée de mon imprimeur, et ça donne vraiment des couleurs profondes », explique Sarah Wallace.

« On voulait créer beaucoup d’options différentes pour les gens intéressés, pour qu’ils aient quelque chose qui leur plait comme résultat », ajoute-t-elle.

Point de vue unique

Inspirée par les paysages uniques de la Côte-Nord, Sarah Wallace dit vouloir offrir une « vision simple d’un sujet profond ».

« J’ai essayé de montrer la lumière et la beauté de la région. C’est simple et les arrangements visuels sont distincts sur chaque photo », commente l’artiste.

Les photos de l’exposition montrent le fleuve et le Fjord du Saguenay à l’aube ou au crépuscule. Photo Sarah Wallace

Pour la photographe, également artiste-peintre, il y a quelque chose de magique à côtoyer les rochers centenaires qui donnent le relief aux paysages qu’elle capture.

« C’est une beauté qui est tout à fait unique. Je n’ai jamais vu ça ailleurs », souligne-t-elle.

« La beauté est presque spirituelle », ajoute Mme Wallace.

La suite

Pour l’instant, l’exposition de Sarah Wallace n’a pas de suite planifiée, mais l’artiste va garder ce qu’il en reste à sa résidence, qui a également un atelier et une salle d’exposition.

Ses photographies ont toutes été prises depuis environ un an, mais il en resterait assez pour monter de quoi faire une exposition.

« Je vais voir ce qu’il reste pour peut-être faire quelque chose avec une autre quinzaine de photos », annonce-t-elle.

Cette dernière a également comme projet d’exposer avec un autre artiste-peintre de Tadoussac, David Evans, qui fait dans la peinture inspirée de la nature et des paysages.

« Ce serait une exposition de peintures inspirées de la nature de la région. Ce n’est pas confirmé encore, mais je tente de le faire pour cette année », mentionne-t-elle.