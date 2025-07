Un été « tranquille » pour les problèmes de logement en Haute-Côte-Nord

Les problèmes de manque de logements et d’itinérance n’ont pas trop fait parler d’eux en Haute-Côte-Nord depuis la fête du déménagement du 1er juillet.

« Ça a été un 1er juillet très tranquille », résume d’emblée la directrice du Carrefour Solidaire Haute-Côte-Nord, Nathalie Beaudoin.

« Il y a eu un couple qui s’est retrouvé sans logement au 1er juillet, et on leur a trouvé un logement quelques jours plus tard », raconte-t-elle.

Cette dernière fait savoir que les places en hébergement d’urgence, qui sont au nombre de quatre au total aux Escoumins et à Forestville, n’ont pas connu plus de demande.

« On n’aurait pas eu plus de gens à placer là que ceux qui y sont déjà pour d’autres raisons que le manque de logement », explique Nathalie Beaudoin.

« C’est quand même tranquille à ce niveau-là aussi », ajoute-t-elle.

Itinérance stable

Il n’y a pas de hausse marquée en termes d’itinérance dans la région cette année non plus.

Même s’il n’y a pas de statistiques détaillées, la directrice révèle que quelques personnes qui font affaire avec le Carrefour Solidaire.

« On en suit 24 dans toute la MRC, et comme nombre c’est pas mal comme l’an passé », dévoile-t-elle.

Cette dernière indique que, durant l’été, les cas surviennent plus fréquemment en raison de la température plus clémente, contrairement à l’hiver où les gens ont plus tendance à se prendre un appartement en groupe.

« Même dans les hébergements d’urgence cet hiver ça a été tranquille aussi. C’est assez surprenant », poursuit-elle.

« On ne chialera pas, même si c’est possible que ce ne soit pas comme ça toutes les années », dit la directrice avec humour.

Nouvelle tendance

La directrice du Carrefour Solidaire Haute-Côte-Nord note toutefois qu’une nouvelle tendance s’est dégagée depuis le début de l’année.

Certains propriétaires auraient sommé leurs locataires de quitter leur logement sans passer par le tribunal administratif du logement, une pratique interdite par la loi.

« Ce qu’on voit, c’est qu’ils leur feraient signer des papiers comme quoi les locataires se font dire qu’ils seraient sans logement à telle date », détaille-t-elle.

Selon Nathalie Beaudoin cette pratique semblable aux rénovictions serait arrivée une fois en 2024 contre trois fois depuis le début de l’année 2025.