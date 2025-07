CHRONIQUE | Eau secours ! Ton corps réclame à boire plus

L’été, avec ses journées longues et ensoleillées, fait du bien au moral… mais il met ton corps à rude épreuve. La chaleur, la transpiration et les activités qui s’enchaînent peuvent vite te faire perdre beaucoup d’eau sans que tu t’en rendes compte. Et pourtant, rester hydraté, c’est bien plus que boire seulement quand tu as soif !

Tu veux éviter les coups de fatigue, les maux de tête, la constipation ou même les sautes d’humeur pendant les beaux jours ? Alors installe-toi confortablement avec une boisson bien fraîche, et voyons ensemble comment garder ton corps bien hydraté… tout l’été (et toute l’année aussi).

Les effets cachés de la déshydratation

Tu vas peut-être te reconnaître dans cet exemple : une personne au bureau peut passer toute la matinée absorbée par son travail sans prendre le temps de boire un verre d’eau… et se retrouver avec un mal de tête en fin de journée.

Tu sais que l’eau est essentielle, mais savais-tu qu’un léger manque peut avoir des effets très concrets sur ton quotidien ? Un déficit en eau, même modéré, peut entraîner :

Une digestion ralentie, voire de la constipation, car l’eau aide à lubrifier les intestins.

Une fatigue inexpliquée ou des maux de tête, souvent confondus avec de la faim ou du stress.

Une concentration en berne, comme si ton cerveau fonctionnait au ralenti.

Des sautes d’humeur ou un moral en dents de scie.

Imagine ton cerveau comme une éponge : bien hydratée, elle est souple, efficace et absorbe facilement l’information. Déshydratée ? Elle devient rigide, inefficace… Pas très motivant, on est d’accord!

Boire, oui, mais pas n’importe comment

Commençons par un rappel simple mais crucial : la soif est souvent un signal trop tardif. Quand elle se manifeste, ton corps est déjà en déficit hydrique. L’idée, c’est donc d’anticiper !

Vise à boire au minimum 1,5 litre d’eau par jour. Et bonne nouvelle : ce n’est pas forcément que de l’eau pure ! Les tisanes, les eaux aromatisées maison ou encore les aliments riches en eau contribuent aussi à ton hydratation.

Les champions de l’hydratation dans ton assiette

Certains aliments sont de véritables alliés quand il fait chaud. Voici quelques vedettes à inviter dans ton assiette ou ton panier : concombres, melon d’eau, fraises, oranges, laitue, céleri, tomates…

Ces aliments regorgent d’eau, mais aussi de vitamines, de fibres et d’antioxydants. De quoi faire d’une pierre trois coups !

Des astuces pour boire plus (sans y penser)

Tu oublies souvent de boire ? Tu n’aimes pas l’eau « nature » ? Voici quelques idées simples pour t’aider à boire plus, sans y penser :

Garde une bouteille d’eau à portée de main , que tu sois au bureau, en voiture ou à la maison. (Attention toutefois à ne pas boire dans une bouteille en plastique laissée au soleil ou dans une voiture chaude : des microparticules de plastique peuvent migrer dans l’eau et finir dans tes intestins !)

, que tu sois au bureau, en voiture ou à la maison. (Attention toutefois à ne pas boire dans une bouteille en plastique laissée au soleil ou dans une voiture chaude : des microparticules de plastique peuvent migrer dans l’eau et finir dans tes intestins !) Ajoute de la menthe fraîche, des tranches de citron, des bleuets ou du concombre pour rendre l’eau plus savoureuse.

pour rendre l’eau plus savoureuse. Crée-toi une routine : commence ta journée avec un verre d’eau, bois un verre à chaque pause, ou 30 minutes avant les repas.

: commence ta journée avec un verre d’eau, bois un verre à chaque pause, ou 30 minutes avant les repas. Et un petit truc tout simple : quand tu bois un verre d’eau, enchaîne tout de suite avec un deuxième. Tu doubleras ton hydratation sans effort !

Tu l’auras compris : rester bien hydraté, ce n’est pas si compliqué. Il suffit d’y penser, de faire de petits ajustements, et surtout d’écouter ton corps. En intégrant ces gestes simples à ta routine, tu prendras soin de ta santé digestive, de ton énergie, et même de ton humeur.

Alors, tu commences par un verre d’eau ?

Rappelle-toi : ton corps est une machine incroyable. Il te parle. Il t’écoute. Et il a simplement besoin de toi pour fonctionner à son meilleur.

Natalia

Si tu as une condition de santé particulière, il est préférable de consulter ton professionnel de la santé avant d’envisager des changements significatifs.

N.B. Natalia Marcilese est mentor en transformation des habitudes alimentaires et de vie, coach en santé intégrative et fondatrice de l’Équilibratrice Humaine. Résidente de Baie-Comeau, elle a déjà combattu le cancer, ce qui a transformé sa vie. Elle souhaite partager ses connaissances pour outiller ceux et celles qui veulent améliorer leur bien-être global et celui de leur famille.