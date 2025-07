Une programmation bien garnie au Festival marin des Escoumins

Le Festival marin des Escoumins promet d’en mettre plein la vue pour son édition 2025, réunissant son combo classique de jeux extérieurs et de spectacles pour tous. Cette année, une nouveauté fait son apparition, la course de boîtes à savon.

Les familles qui voudront s’amuser durant la fin de semaine de la fête du Travail vont avoir l’embarras du choix avec des prix d’entrée abordables et un éventail d’activités.

Le responsable volet récréatif et communautaire des Escoumins, Stéphan Gaudreault, qualifie d’ailleurs les prix de ridicules, dans le bon sens du terme.

« Notre but, c’est de ne pas égorger les familles qui veulent venir profiter de leur fin de semaine », affirme-t-il. « Quand les familles veulent s’amuser, ça coûte toujours cher. Il y a toujours des dépenses à gauche et à droite et on veut faire le meilleur prix possible aux familles. »

Gros spectacles

Le Festival va se dégêner d’abord avec la traditionnelle parade de chars allégoriques le vendredi, avant le spectacle d’ouverture.

Le groupe hommage à Bob Bissonnette Chris Chelios Band originaire de Québec va assurer la première partie avant la formation baie-comoise The DeLorean qui revisite les succès rock des dernières décennies.

Le lendemain, ce sera l’humoriste Daniel Grenier qui va présenter son nouveau spectacle en formule rodage. Il sera précédé de l’humoriste des Escoumins, Myriam Maltais, qui va faire un 15 minutes « pour réchauffer la salle ».

« On aime ça avoir nos artistes locaux, comme récemment Alexandre Desrosiers à la Fête nationale. On trouve ça important de leur donner un petit boost devant le public », explique Stéphan Gaudreault.

Activités

Ce ne serait pas le Festival marin sans la course de canard, et celle-ci aura lieu le matin du samedi. Ensuite, ce sera la course de boîtes à savon, et l’organisation en est encore à trouver un bon lieu pour tenir la course.

« Ça faisait plusieurs fois qu’on parlait de la faire, et on a deux boîtes à savon qu’on va restaurer pour aller essayer la piste », révèle Stéphan Gaudreault.

Le responsable indique que tout le monde pourra s’inscrire la journée même en apportant son bolide. Le casque sera obligatoire. « Tant que ça roule, que ça tourne et que ça freine, on le prend », souligne ce dernier à la blague.

Les jeux gonflables et les autres activités familiales seront de la partie en après-midi le samedi, et le dimanche, le président d’honneur André Desmeules de Desmeules Auto tiendra le brunch du président.