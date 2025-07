Environ 5,5 millions d’hectares brûlés par les feux de forêt jusqu’à présent

Les feux de forêt, qui font principalement rage dans l’ouest du pays, ont brûlé environ 5,5 millions d’hectares jusqu’à présent cette année, selon des données du gouvernement fédéral.

Il s’agit d’une des superficies cumulées les plus élevées pour cette période de l’année, tout juste après celle de la saison dévastatrice de 2023 à pareille date, a indiqué un représentant du Service canadien des forêts vendredi.

Il était accompagné d’autres représentants du gouvernement fédéral pour informer les médias de l’état des feux de forêt dans le cadre d’une séance d’information technique.

Il a dit que les provinces des Prairies ont connu une forte activité de feux de forêt à la fin du mois de mai et au début de juin. La Saskatchewan connaît même sa saison la plus importante jamais enregistrée en ce qui concerne le nombre de personnes évacuées et l’une des années où la superficie brûlée est la plus élevée.

L’activité des feux de forêt continuera d’être importante alors que les deux mois les plus actifs de la saison s’amorcent.

Le danger d’incendie et l’activité des feux «restent élevés» dans l’Ouest canadien où les conditions ont été les plus sèches, a mentionné le représentant de Ressources naturelles Canada.