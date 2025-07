Jour 2 du Festif!: Où sont les femmes? À Baie-Saint-Paul!

Il y aura du monde dans Baie-Saint-Paul en ce vendredi, jour 2 du Festif! 2025. Avec un trio de têtes d’affiche féminines sur la grande scène de la Place Desjardins et une belle ribambelle de musiciennes à l’honneur dans à peu près toutes les plages-horaire, le Festif! claironne son parti-pris pour la parité, voire même son penchant pour les femmes qui groovent!

Ariane Moffatt.

Marie-Pierre Arthur, Ariane Moffatt et Klo Pelgag vous montreront de quoi elles sont capables dès 18h30 ce soir et attention, ça risque de vous donner le coup de gigoter! La vétérane Moffatt a livré tout une performance au Festival de la chanson de Tadoussac, preuve qu’elle a toujours le feu et la flamme!

Klo Pelgag, une amie du Festif! elle aussi, présentera les chansons de son dernier opus, Abracadabra, un concert essaimé sans doute de quelques chansons chouchous dispersées au fil des albums et des ans.

Il y a fort à parier que Marie-Pierre Arthur, accompagnée sur scène par un solide noyau de musiciens (dont le « guitar hero » insulaire Simon Pedneault et le claviériste déchaîné François Lafontaine), livre encore une fois une performance impeccable, à la fois enlevante et sensible.

C’est le début des concerts au Quai Bell, avec Sandra Contour et Soleil Launière (elle aussi accompagnée par un musicien d’ici, Vincent Carré). La poétesse autochtone est à découvrir et l’écrin du quai sierra à merveille à sa proposition.

Au Festif!, on aime les bibittes… Angine de poitrine se qualifie pour le titre! Photo courtoisie

Envie d’un performance plus ultra? Direction la caserne de pompier pour se délecter du festin de notes servi par le duo à picots Angine de poitrine (18h).

Audrey-Michèle, qui a accompagné Avec pas d’casque en tournée, et Yasmin Williams investiront la Cour à Johanne (13h). Avec pas d’casque et Dominique Fils-Aimé visiteront quant à eux/elle le parc de la Virevolte (Scène Loto-Québec, 14h et 17h).

Du côté des spectacles gratuits, la scène de la MicroBrasserie Charlevoix sera bien garnie avec Virginie B (14h), Reyna Tropical (17h) et Etran de l’Aïr (20h30).

Kap Bambino, une découverte internationale de Clément Turgeon. Photo courtoisie.

Il y aura du gros son au Garage du Curé Lepointdevente & Exclaim! Avec Enfants sauvages, Jungle Brothers et Kap Bambino (19h30, 22h et 1h30… du matin).

Rau-Ze, funk attachant et ver d’oreille! Photo courtoisie

Peter Peter et le phénomènal duo Rau_Ze se produira à la scène Sirius tandis que le routier Fred Fortin fêtera les 20 ans de Planter le décor avec ses potes de Baie-Saint-Paul à la Scène Hydro-Québec à partir de 23h30. C’est à Grimskunk qu’on a donné les « clés » du Pit à sable…

Ici et là durant la journée, assistez aux performances de « busking » des musiciens de rue qui égaieront la cité.