Quand Nitassinan murmure à Sápmi : À l’écoute des voix du Nord, même quand elles chantent à 5 000 km d’écart !

Par Charlotte, votre humble et intrépide chroniqueuse exploratrice

Mes très chers lecteurs,

Il était une fois, très loin au nord… et encore plus loin au nord : un peuple vit au bord du Saint-Laurent, l’autre au-dessus du cercle polaire. L’un suit les caribous dans les forêts de la Côte-Nord, l’autre guide les rennes sur les toundras balayées par le vent. Et pourtant… si l’on tend bien l’oreille, le chant de l’innu-aimun et celui du yoik sami se répondent comme deux échos d’une même mémoire.

À première vue, ils ne se sont jamais croisés. Mais lorsqu’on gratte un peu la glace, on découvre : mêmes chants, mêmes bêtes, mêmes blessures. Et surtout, une entente tacite entre peuples qui ont appris à survivre sans faire de bruit, mais qui, aujourd’hui, relèvent la tête avec un sourire qui n’a rien d’innocent.

Nitassinan et Sápmi : deux terres, une âme

Chez les Innus, le territoire s’appelle Nitassinan, « notre terre », et il n’est pas qu’un lieu. Il est un être vivant, une présence. La montagne est une grand-mère, la rivière, un ancien, et le vent, parfois, vous parle.

Chez les Samis, le mot Sápmi désigne leur vaste territoire, qui chevauche les frontières de la Norvège, de la Suède, de la Finlande et de la Russie. Là aussi, la terre est sacrée, peuplée d’esprits invisibles qui veillent et qu’il faut respecter.

Dans les deux cas, la relation au territoire n’a rien de touristique, le GPS y est secondaire. Ce qui compte, c’est ce qu’on ressent sous les semelles. Et si les cartes du monde étaient dessinées avec le cœur, ces deux territoires se toucheraient du bout des sapins.

Rennes, caribous et cousins d’âme

Sur les terres de Pessamit, d’Ekuanitshit ou d’Unamen Shipu, les sabots des caribous tracent encore des chemins invisibles depuis des millénaires. Ils nourrissent les corps, les histoires et les cérémonies. Leurs migrations dictent encore aujourd’hui le rythme de la vie en forêt.

Chez les Samis, c’est le renne qui joue ce rôle central. Ils les élèvent, les suivent, les protègent. Le renne n’est pas un animal parmi d’autres : il est partenaire de survie et gardien d’un monde ancien.

On croirait que les deux peuples se sont parlé sans se connaître, à travers les sabots d’un animal totem, qu’un renne et un caribou se sont rencontrés un jour de blizzard et ont décidé de relier les peuples en marchant côte à côte.

Une tente, un tambour, une voix

Là encore, drôle de hasard : les Innus plantaient autrefois leurs tshitshikuans, grandes tentes coniques faites de perches et de peaux, selon les saisons et les territoires de chasse. Les Samis, eux, dressaient leur lavvu, une tente au design étonnamment similaire, pour accompagner les troupeaux de rennes en transhumance. Coïncidence ? Ou preuve qu’on peut avoir les mêmes intuitions à 5 000 km de distance quand on vit en harmonie avec le froid ?

Et le soir, chez les uns comme chez les autres, on chantait. Des yoiks pour les Samis, des chants de chasse et de rituels pour les Innus, souvent accompagnés du teueikan, le tambour sacré.

Pas besoin de partition. Seulement un feu, une voix, la mémoire, un rythme… et la nuit qui écoute. Deux peuples, deux styles, mais une même vibration.

Ce que l’histoire a tenté de faire taire…

La colonisation n’a pas eu de scrupules, ni à l’Est du Saint-Laurent, ni sous les aurores boréales scandinaves : sédentarisation forcée, écoles de missionnaires, interdiction de parler la langue… Des blessures que les deux peuples partagent. Les Samis ont été interdits de parler leur langue jusqu’aux années 70. Les Innus, eux, continuent de se battre pour que leur culture ne soit pas reléguée au passé.

Mais dans les deux cas, la renaissance est bien entamée.

À Pessamit, Joséphine Bacon convoque les ancêtres avec ses mots et murmure Nitassinan aux oreilles du monde. À Maliotenam, Florent Vollant fait danser le Nitassinan en musique. Sur la Côte-Nord, les pow-wow de Pessamit et Uashat Mak Mani-Utenam battent le tambour d’un renouveau lumineux.

Pendant ce temps, Côté Sápmi Mari Boine fait vibrer les grandes scènes européennes en yoik. Sofia Jannok parle des rennes et de la résistance avec des mots tranchants comme des cristaux.

Ce ne sont pas des survivants. Ce sont des créateurs d’avenir. Non, ces peuples ne sont pas en voie de disparition. Ce sont des artistes. Des voix fortes. Des poings levés dans des gants de fourrure. Ces peuples ne sont pas figés dans le passé. Ils tracent l’avenir à même la peau des tambours.

Deux peuples, un même Nord

Alors que les clichés persistent “le Nord, c’est vide, froid, isolé”, les Innus et les Samis rient doucement. Car ils savent que le Nord n’est pas un endroit. C’est une façon de voir le monde : avec écoute, avec respect, et avec une mémoire plus vaste que la carte.

Pourtant, à des milliers de kilomètres l’un de l’autre, les Innus et les Samis se reconnaîtraient sans se parler. Parce qu’ils savent que le Nord n’est pas un désert glacé, mais un pays du cœur, riche de liens invisibles, de respect ancien et de récits transmis à voix basse.

Et si, un jour, un Innu entonnait un yoik et qu’un Sami récitait un poème de Nitassinan, il ne s’agirait pas d’une fusion folklorique. Juste d’une reconnaissance. D’un clin d’œil entre deux anciens du Nord.

Le genre de clin d’œil qu’on ne remarque que si on sait regarder sous la glace.

Sápmi est loin, Nitassinan est proche. Mais les deux vous invitent à la même chose : écouter, observer, respecter.

Alors, au lieu de rêver de rennes au bout du monde, commencez par suivre les caribous à quelques heures de route. Vous verrez : le Nord, le vrai, n’est pas un mythe. Il est là, vibrant, prêt à vous faire une place… si vous venez en ami.

Deux peuples nordiques, un même esprit,

Là où au nord du monde le feu continue de brûler,

Par votre dévouée Charlotte, semeuse de secrets entre bouleaux et rennes.