Un premier Beach Party signé St-Pancrace au Lac Malfait

Créer un moment simple et convivial, propice aux échanges entre partenaires et citoyens : voilà l’idée qui a mené la Microbrasserie St-Pancrace à organiser son tout premier Beach Party au Lac Malfait, à Baie-Comeau.

Le 2 août l’événement gratuit se tiendra en collaboration avec plusieurs entreprises locales.

« On voulait offrir une pause festive dans l’été, un moment pour se connecter avec nos partenaires et les gens », explique Patrick Pelletier, représentant des ventes Côte-Nord de la microbrasserie. « L’été passe vite, alors on a eu envie d’organiser quelque chose dans un lieu qui nous parle, avec un décor naturel exceptionnel », ajoute-t-il.

Un rendez-vous festif

Pour cette première édition, l’équipe de St-Pancrace a tenu à impliquer des partenaires de longue date. « Il y a des clients qui sont devenus des amis, et des amis qui sont devenus des clients », raconte M. Pelletier.

« On est choyés, les gens ont répondu très positivement à l’invitation, au point où on s’est demandé si on aurait assez de place pour tous les chapiteaux », lance-t-il en riant.

Le site accueillera notamment Les Nord-Côtières, qui proposeront des activités physiques, ainsi que des commerçants bien connus tels que la Boucherie Les trois p’tits cochons, le Dépanneur Shell Nord-Est qui a imaginé un petit « dépanneur de plage » et la Distillerie Québec North Shore.

Côté animation, NordiK SoundSystem assurera l’ambiance musicale, et des prix de présence seront remis sur place.

Un concept appelé à voyager

Bien que ce premier rendez-vous se déroule à la maison, soit à Baie-Comeau, l’équipe souhaite en faire un événement itinérant. « On aimerait que ce Beach Party se déplace sur la Côte-Nord », confie M. Pelletier.

On avait même envisagé Sept-Îles cette année, mais des contraintes de calendrier nous en ont empêchés.

L’objectif reste de partager ce moment avec le plus de Nord-Côtiers possible.

Notons qu’un service de navettes gratuit sera offert à partir du stationnement du Mont Ti-Basse.