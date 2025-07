Jocelyn Praud ouvre sa galerie-boutique aux Bergeronnes

Le photographe animalier Jocelyn Praud n’a pas chômé cet hiver. Pour preuve, il ouvre sa boutique-galerie aux Bergeronnes, où ses œuvres seront exposées et où lui-même en fera l’interprétation avec les gens.

Le photographe a troqué la gâchette de son appareil photo pour celles des outils électriques le temps de construire de A à Z sa galerie-boutique, un travail qui lui a pris environ un an.

« J’ai déjà fait quelques rénovations, mais construire quelque chose à partir de zéro c’était nouveau pour moi », raconte-t-il d’emblée au Journal lors de son passage à la galerie-boutique.

À l’intérieur, on retrouve ses œuvres en différents formats et produits, en plus d’y retrouver le photographe qui devient interprète le temps d’une visite.

« Ce que je trouvais intéressant avec le fait d’avoir mon propre espace, c’était de pouvoir parler avec les gens », détaille Jocelyn Praud.

« Étant donné que mes œuvres sont des éléments de la nature, c’est facile de raconter une histoire. J’ai beaucoup de photos de baleines et d’aurores boréales qui ont toutes une histoire derrière », ajoute ce dernier.

Aurores et baleines

Dans l’espace intérieur aménagé comme une mini-galerie d’art, on peut apercevoir quelques portraits distincts de queues et de hauts de corps de baleines ainsi que des rendus d’aurores boréales en grand format.

Ce dernier indique que les aurores sont un ajout récent dans son catalogue, qui ont une place toute spéciale dans son objectif.

Elles sont « aussi représentatives de la région ».

« Ça met quelque chose en valeur qui est vraiment présente ici et qui fait autant partie de la vie que les baleines, et je trouvais ça intéressant de montrer cet aspect-là de la Côte-Nord », souligne-t-il.

Le photographe se tourne subitement vers une photo qu’il a prise en hiver derrière d’église des Bergeronnes en pleine aurore boréale, et raconte la genèse du cliché.

Jocelyn Praud offre ses œuvres sous différentes formes directement à sa boutique. Photo Renaud Cyr

« Ce soir là, j’ai vu qu’il y avait peut-être des opportunités de voir des aurores, et au même moment il y a eu une panne électrique au village. Je suis allé me promener pour prendre des photos et ça a donné un moment magique et une de mes plus belles photos d’aurore », raconte le photographe.

« Il y a des photos de manière générale que l’on peut voir et les trouver intéressantes sans plus, mais en sachant les conditions et l’histoire derrière ça prend toute une autre dimension », résume-t-il.

Année test

Les activités et les heures d’ouverture de la galerie-boutique de Jocelyn Praud dépendront beaucoup des allées et venues des gens dans le coin aux dires de ce dernier.

« Je vais me fier sur ce qui se passe au quai des Bergeronnes et me faire quelques statistiques. C’est sûr que si je ne suis pas en train de prendre des photos, je ne vais pas être loin », révèle M. Praud.

Il fait également savoir que de nouveaux produits seront disponibles exclusivement à sa boutique cet été.

« Je voulais avoir des choses ici qu’il n’y a pas sur ma boutique en ligne, comme des aimants, des collants, des t-shirts et quelques affiches exclusives », dévoile Jocelyn Praud.

« Éventuellement, si la réponse est bonne, je vais me brancher à l’électricité et faire davantage d’aménagements pour la boutique », assure-t-il.