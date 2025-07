Un succès pour le Festival des Titans des Escoumins

C’était le Festival de soccer des Titans des Escoumins les 18 et 19 juillet, une 9e édition couronnée de succès pour le nouveau comité ayant repris l’événement depuis le départ de Myriam Tremblay l’an dernier.

Ceux qui se sont promenés aux Escoumins la fin de semaine dernière les ont sûrement aperçus, ils étaient environ 250 avec les chandails de leurs équipes respectives, de toutes les catégories allant jusqu’à U14.

« On a eu environ 350 personnes durant les deux jours, et environ 25 bénévoles qui étaient également présents », rapportent Marie-Ève Goulet, Julie Cyr et Marie-Pierre Lessard, les membres du comité responsable de l’Association de soccer des Escoumins.

Ces dernières indiquent que les épisodes de pluie n’ont pas arrêté les matchs réguliers, mais ont perturbé un peu le match des petits joueurs de 4 à 6 ans.

Hommage à Myriam Tremblay

L’association de soccer des Escoumins créée en 2013 a su transmettre la passion du soccer aux jeunes avec une équipe d’entraîneurs, un conseil d’administration très actif et la présidente Myriam Tremblay.

L’ancienne présidente de l’Association de soccer des Escoumins Myriam Tremblay a été célébrée pour ses années d’implications. Photo Courtoisie

Cette dernière a d’ailleurs été honorée lors de la cérémonie d’ouverture, et le comité n’a pas manqué de saluer son implication.

Les trois membres du comité ont d’ailleurs dit avoir « suivi les traces » de l’ancienne présidente pour ce qui est de l’organisation du festival.

« Le festival était à la hauteur de nos attentes, et le comité est déjà en train de trouver d’autres améliorations pour l’an prochain », fait savoir le trio.