La Caisse du Centre de La Haute-Côte-Nord rénovera son siège social

Un gros chantier s’en vient cet automne à la caisse populaire Desjardins du Centre de la Haute-Côte-Nord à Forestville, qui rénovera son siège social pour la fin de l’année 2025.

Les membres et les clients n’ont toutefois pas à craindre puisque la caisse demeurera ouverte pendant les travaux.

Ils seront dorénavant invités à se stationner à l’avant du bâtiment et à utiliser la porte principale située au 53, 2e Avenue à Forestville.

La caisse fera part de l’avancement des travaux et des étapes à venir via sa page Facebook et ses autres moyens de communication habituels qui seront régulièrement mis à jour.

Ces travaux viseront à « mettre aux normes et à maintenir les actifs » tout en conservant l’accueil des membres et clients précise la directrice-générale de la caisse Mélissa Lavallée.

« Ces travaux représentent un investissement de 1,725 million de dollars dans la qualité des installations et par conséquent, dans l’expérience offerte aux membres », fait-elle savoir par voie de communiqué.