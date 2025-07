Un nouveau complexe d’hébergement insolite à Longue-Rive

Une nouvelle entreprise d’hébergement insolite débute ses opérations pour la saison estivale à Longue-Rive, où les visiteurs pourront profiter de la beauté qu’offre la Côte-Nord avec un brin de confort moderne.

Les personnes qui rêvaient d’une expérience unique en hébergement ont bien été rassasiées ces dernières années avec la montée en popularité des hébergements insolites.

Les maisons perchées dans les arbres, les yourtes et les tentes prosecteurs permettent aux voyageurs de profiter de la nature, au grand dam des bons vieux motels du bord de l’autoroute.

C’est cette mission qui habite les fondateurs du Complexe Écosphère, qui ont fait l’acquisition d’un terrain dans le secteur St-Paul-du-Nord en 2020.

Bouillon de nature

Tous les éléments ont joué du coude dans l’histoire morphologique du terrain, qui abrite un bon nombre d’attractions naturelles pour les visiteurs.

« Sur le terrain, on trouve une montagne, une rivière, un lac, une chute et de la forêt », explique Justin Cloutier, l’un des copropriétaires de l’entreprise.

« C’est grandiose pour les gens qui aiment la nature », ajoute-t-il.

L’entreprise, qui a timidement commencé sa saison l’été dernier, a mis le charbon dans la fournaise cette saison. Elle continue son travail afin d’amener le site à son plein potentiel.

« À ce jour, ça va très bien et on commence à avoir des gens », révèle le copropriétaire.

Un peu de tout

Le terrain d’un peu plus de 60 hectares est l’hôte d’un aménagement déjà bien entamé, qui va prendre de l’expansion pour la saison prochaine.

« On a déjà des chemins de randonnée qui relient les sites entre eux, et on travaille sur des améliorations pour 2026 », dévoile M. Cloutier.

Dans ces projets, on trouve notamment l’ajout d’un sauna et d’un belvédère en élévation, avec un point de vue, ainsi que le développement de sentiers.

« Il va aussi y avoir un quatrième chalet, qui va servir de bloc sanitaire », révèle Justin Cloutier.

Ce dernier indique aussi qu’un canot est mis à la disposition de gens qui voudraient s’adonner à la pêche, étant donné la proximité avec la rivière et l’accessibilité au lac.

Du glamping

Certaines entreprises touristiques privilégient la formule du glamping, celle qui règne au Complexe Écosphère.

« C’est un terme qui signifie que c’est du camping, mais avec une chambre d’hôtel. C’est l’expérience qu’on offre aux gens qui veulent être dans le bois avec un certain aspect de confort », résume le copropriétaire.

Bien que les trois sites d’hébergement ne soient pas branchés au réseau électrique, ils sont munis de blocs d’alimentation portatifs ainsi que d’accessoires de cuisine et une toilette compostable.

Depuis le début des constructions et des aménagements, le site n’a cessé d’épater l’organisation par sa beauté, un endroit « parfait » aux dires de Justin Cloutier.

« On est tellement tombé en amour avec le terrain qu’on a décidé de l’utiliser pour le partager avec les gens. C’est un bel endroit pour décrocher, respirer, et profiter pleinement de la forêt boréale », fait-il savoir.