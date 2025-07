Les Escoumins ouvrent l’intérieur de leur chapelle au public

La Municipalité des Escoumins va ouvrir sa chapelle pour la première fois en 25 ans, afin que la population puisse redécouvrir un petit bout de leur histoire locale.

C’est grâce à l’initiative du diacre Dominic Elsliger que la chapelle située près du quai des Escoumins sera le théâtre d’une visite patrimoniale chaque dimanche jusqu’au mois de septembre.

Après que ce dernier ait soumis son projet, il a vite reçu les clés de la Municipalité pour aller tondre le gazon et mettre la chapelle propre.

« J’ai présenté son projet aux membres du conseil, et on a tous trouvé que c’était extraordinaire », raconte le maire des Escoumins André Desrosiers.

Tous les dimanches après-midi, il sera possible de visiter la chapelle entre 12h et 16h en plus d’assister à un spectacle de Dominique Elsliger de 16h à 17h sur l’histoire de la chapelle.

La première visite du dimanche 27 juillet sera exceptionnellement gratuite pour la population.