Temps d’attente plus long à la traverse de Tadoussac–Baie-Sainte-Catherine

En raison du fort achalandage, la Société des traversiers du Québec (STQ) prévient que le temps d’attente est « plus long qu’à la normale » à la traverse du côté de Tadoussac.

Il est toujours possible de vérifier sur Québec 511 et les caméras des deux côtés du traversier de Tadoussac–Baie-Sainte-Catherine, afin d’y voir la circulation et de planifier vos déplacements.