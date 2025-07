Réconciliation: une majorité de Canadiens croient que le pays a réalisé des progrès

Une majorité de Canadiens croient que le pays a réalisé des progrès dans ses relations avec les peuples autochtones, selon un sondage Léger.

«Le sentiment que les gens éprouvent sur les progrès de la réconciliation peut refléter ce qu’ils éprouvent sur le pays», dit le pdg de l’Association d’études canadiennes, Jack Jedwab. L’organisme a commandité ce sondage.

L’étude a été menée auprès de 1580 personnes du 20 au 22 juillet. Étant donné qu’elle a été menée en ligne, aucune marge d’erreur ne peut y être officiellement associée.

Quarante-sept des répondants se sont identifiés comme autochtones. M. Jedwab déplore ce petit nombre et le manque de données régionales. Il juge que les résultats du sondage doivent être considérés avec une certaine prudence.

Mais le sondage dresse un portrait des Canadiens 10 ans après la publication du dernier rapport de la Commission de vérité et de réconciliation, ajoute-t-il.

«Il y a plusieurs essais pour mesurer le progrès de la réconciliation en se fondant sur les conditions posées par la Commission. Mais nous n’avons pas encore mesuré ce que les Canadiens ressentent à ce sujet.»

Dans la bonne direction

L’enquête indique que 55 % des répondants croient que ces relations poussent dans la bonne direction.

Toutefois, il existe un contraste en fonction de l’âge des répondants.

Seuls 40 % des répondants âgés de 18 à 24 ans voient du progrès au chapitre de la réconciliation avec les peuples autochtones, comparativement à 67 % pour ceux âgés de 65 ans et plus.

M. Jedwab, est surpris de constater qu’un aussi grand nombre de personnes voient des progrès dans les relations avec les peuples autochtones. Plusieurs problèmes entre la Couronne et les Autochtones n’ont pas encore été résolus, fait-il valoir.

Le sondage indique que, si l’on a déjà une vision optimiste de l’histoire des relations avec les peuples autochtones, on croit dans une proportion de 68 % que des progrès ont été réalisés.

Mais de l’autre côté du spectre, parmi ceux qui n’éprouvent aucune fierté du passé, seulement 39,3 % disent que le pays a réalisé des progrès.

Les jeunes ont également une image plus négative de l’histoire canadienne. Seuls 36 % des répondants âgés de 18 à 24 ans se disent fiers de leur histoire, comparativement à 78 % des ceux âgés de 65 ans et plus.

M. Jedwab mentionne que la majorité des répondants autochtones ont exprimé un sentiment de fierté envers l’histoire canadienne, mais, comme l’échantillon était trop mince, il vaut mieux ne pas en tirer des conclusions.

«Il faudra faire de plus amples recherches pour savoir ce que les peuples autochtones pensent réellement. Il faut être plus attentif à cette diversité avant de tirer des conclusions. Nous avons besoin de mieux comprendre la nature de cette relation à l’heure actuelle, de savoir l’opinion des gens sur ce progrès et de déterminer ce qu’il faut faire pour la suite.»

Photo : Un danseur lors du Festival autochtone du solstice d’été, à Ottawa, le 23 juin 2024. LA PRESSE CANADIENNE/Justin TangJustin Tang