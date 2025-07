Du prêt d’équipements de sport au CJE

Une centrale d’équipements de sports et de plein air fait son apparition au Carrefour JEunesse (CJE) Manicouagan à Baie-Comeau. L’objectif : favoriser l’accès au sport et aux loisirs pour tous, grâce au prêt gratuit d’équipements sportifs et récréatifs.

« Nous ressentons beaucoup de fierté d’inaugurer cette centrale d’équipements sans frais, au sein même du CJE. Avec pignon sur rue, en plein cœur du centre-ville du secteur Mingan, notre organisation est facilement accessible pour de nombreuses clientèles », déclare

Myreille Lalancette, directrice générale du CJE Manicouagan.

La centrale Circonflexe – Prêt pour bouger est un projet réalisé en partenariat avec Loisir et Sport Côte-Nord.

« On travaille depuis un certain temps à implanter une centrale de prêt d’équipements dans le secteur Mingan afin de desservir toujours une plus grande proportion de la population baie-comoise », souligne Pierre LeBreux, coordonnateur des centrales d’équipement chez Loisir et Sport Côte-Nord.

« Que ce soient les résidents du secteur, les jeunes, les familles, les gens qui fréquentent les organismes communautaires, le Cégep, etc. […] Ce service sera bénéfique dans le parcours de toute personne et représente un levier important pour le développement du CJE », ajoute Myreille Lalancette.

Notons que le secteur Marquette est desservi par une centrale d’équipements à la bibliothèque Alice-Lane et une autre est située au Pavillon du Lac.